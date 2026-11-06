La empresa MallorcaLeads conecta Mallorca con el mercado internacional de eventos corporativos y celebra diez años creando oportunidades de negocio para la isla

Mallorca volvió a convertirse en punto de encuentro del turismo de reuniones e incentivos con la celebración del 8th MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca, que tuvo lugar del 26 al 28 de octubre en Calvià.

Esta edición tuvo un significado muy especial: coincidió con el décimo aniversario de MallorcaLeads. Diez años de trabajo, ilusión y conexiones en los que el proyecto ha sabido superar una pandemia, un confinamiento y numerosos retos, y que se celebraron junto a la comunidad de profesionales que lo ha hecho crecer.

Desde su nacimiento, MallorcaLeads tiene un objetivo claro: ser el punto de encuentro entre la demanda internacional y la oferta MICE de Mallorca. Su workshop pone en contacto directo a los hosted buyers —agencias y meeting planners internacionales que buscan destino para los eventos de sus clientes— con los organizadores de eventos y proveedores de servicios MICE de la isla: hoteles, espacios singulares, catering, producción, transporte y experiencias.

El encuentro contó con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià y se consolidó como una cita de referencia para los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events), en un momento de máxima intensidad para la industria, a pocas semanas de cerrar un 2026 repleto de eventos.

‘Hosted buyers’ y proveedores, cara a cara

El corazón del workshop fueron las reuniones one-to-one. Durante dos jornadas, once agencias internacionales procedentes de España, Italia, Alemania, Portugal e Irlanda, invitadas como hosted buyers, mantuvieron agendas de reuniones individuales programadas con los principales organizadores de eventos y proveedores de servicios MICE de Mallorca.

Antes del encuentro, los proveedores recibieron un dossier comercial con el perfil de cada agencia: quiénes son, qué buscan en Mallorca y con qué tipo de clientes trabajan. Varias de ellas llegaron ya con solicitudes firmes de grupos para Mallorca, de modo que cada reunión pudo traducirse en negocio real para el tejido empresarial de la isla.

Estos encuentros profesionales se celebraron el martes 27 en la Finca Son Termes y el miércoles 28 en el Hotel Elba Sunset Mallorca & Thalasso Spa 4*. A ellos se sumó un programa de networking, fam trips y experiencias que permitió a los hosted buyers conocer de primera mano los espacios, la gastronomía y los servicios de la isla, y que la relación profesional continuara más allá de la mesa de reuniones.

‘Magaluf for All’, Magaluf IS MICE: una bienvenida junto al mar

El Hotel Elba Sunset Mallorca & Thalasso Spa 4* abrió el encuentro el lunes 26 con un cóctel de bienvenida bajo el lema Magaluf for All, Magaluf IS MICE, con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià y la presencia de su alcalde, Juan Antonio Amengual, y del director de Turismo, Jaime Mora.

La velada puso en valor la transformación que vive Magaluf: un destino que se reinventa y mira al futuro sin perder su esencia mediterránea. Un brindis por el potencial de Calvià y de Mallorca como destino MICE, y por diez años de MallorcaLeads conectando personas y creando oportunidades.

Reuniones, experiencias y una noche de teatro en Inca

Tras la primera jornada de reuniones en la Finca Son Termes, los participantes compartieron el ya tradicional Paella Challenge, una cita que refuerza el espíritu de equipo que distingue a este workshop año tras año. La tarde continuó con un fam trip para los hosted buyers: una visita interactiva a House of Son Amar, venue multifuncional, de la mano de LifeXperiences Events & Incentives.

El gran momento de la noche llegó con la Reverse Dinner en el Teatre Principal d’Inca, con la mano de Tot a Punt Events & Catering. Al levantarse el telón, los invitados vivieron una velada en la que un siglo de cultura, gastronomía e historia mallorquina se convirtió en el verdadero protagonista de la escena, con el rojo y el negro como hilo conductor.

Un cierre con sabor local y espíritu de equipo

La última jornada volvió al Hotel Elba Sunset Mallorca & Thalasso Spa, donde hosted buyers y proveedores continuaron sus reuniones profesionales, consolidando contactos y concretando nuevas oportunidades para la organización de eventos en la isla.

Para despedir a los hosted buyers, se celebró un almuerzo exclusivo en Gastroteca Mauricio, seguido del GPS iPad Challenge, una dinámica de equipo organizada por LifeXperiences Events & Incentives. El programa culminó con la entrega de premios al equipo ganador en el rooftop del Hotel Saratoga, broche final a tres días de inspiración, conexión y descubrimiento.

Diez años conectando Mallorca con el mundo

Tras ocho ediciones, el MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca se ha consolidado como el punto de encuentro de referencia entre los hosted buyers internacionales y los organizadores de eventos y proveedores de servicios MICE de Mallorca, y como una plataforma estratégica para la promoción de la isla como destino MICE en el Mediterráneo, reforzando la colaboración entre el sector público y el privado.

Una década después de su nacimiento, MallorcaLeads mantiene intacto su propósito: conectar a quienes buscan destino con quienes lo hacen posible, atraer eventos internacionales de alto valor añadido bajo un modelo de turismo responsable, innovador y sostenible, y demostrar que Mallorca es mucho más que sol y playa: un escenario inspirador para vivir, conectar y crear experiencias únicas.

El evento contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià y del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.

Este proyecto está financiado con el fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear y el Ayuntamiento de Calvià.