El PP ha asegurado que, si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprobará un nuevo plan de infraestructuras y firmará nuevos convenios de carreteras y de ferrocarriles con Baleares. Así lo ha explicado el cabeza de lista del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó, durante un acto electoral celebrado este jueves en la Estación Intermodal de Palma, en el que ha desgranado algunas de las políticas de movilidad de la formación.

De este modo, ha recriminado a la ex presidenta del Govern Francina Armengol que reclamara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos dos acuerdos cada vez que se reunieron en el Consolat de Mar en la pasada legislatura y lograra «muy buenas palabras», pero «ninguna acción» por parte del Estado.

El representante popular ha subrayado que Baleares aún no cuenta con una financiación estatal para las obras ferroviarias y ha apuntado que, si el Gobierno financia el ferrocarril en la península, también lo debería hacer en Baleares.

Por otra parte, ha señalado el «incumplimiento» del Gobierno de España con los convenios de carreteras, que ha censurado que están «bacheadas».

Bosó ha destacado las enmiendas del PP a la ley de movilidad sostenible aprobada en esta legislatura, en la que ha pedido «ajustar» los ritmos de descarbonización e implantación del vehículo eléctrico, por el elevado coste de los mismos.

En ese sentido, ha apuntado que se incluyó una disposición adicional en el plan renove de vehículo, para apostar por la «neutralidad tecnológica» para cambiar los viejos vehículos de combustión por unos nuevos, que serviría para que contaminen «mucho menos» dada la elevada edad media del parque automovilístico de España.

«La política de Sánchez ha provocado que los ciudadanos tengan que mantener sus coches durante más años porque comprar uno nuevo resulta cada vez más caro. El PP quiere facilitar la renovación del parque automovilístico, reducir las emisiones y ayudar a las familias, sin imponer una transición al vehículo eléctrico que no tenga en cuenta su realidad económica», ha explicado.

Otra de las propuestas servía para la descarbonización del transporte marítimo, que ha reprochado que el Gobierno «no ha querido poner en marcha», mientras ahora ha reprobado a Armengol que se «descuelgue» con impuestos al transporte por mar o a los jets privados, cuando Sánchez «usa el jet» para venir a Baleares.

Cogestión aeroportuaria

Preguntado por el futuro de la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, aprobada en el Parlament en la presente legislatura y que se tenía que debatir en el Congreso de los Diputados, ha reivindicado que es una normativa acordada entre el PP y Més per Mallorca.

Esta legislación ha indicado que plantea una cosa «clara» y es que la gestión de los aeropuertos debe hacerse en los comités de coordinación aeroportuaria, que ha resaltado que habrían surgido de una ley aprobada con el Gobierno del PP en 2013.

En ese sentido, Aena tendría que «consensuar» las inversiones con las administraciones territoriales, dado que, a su juicio, «no tiene sentido» que el Govern haga una política de «contención» y que Armengol proponga un impuesto a los jets privados, pero Aena «abra las puertas a todo el que le dé la gana» y use los aeropuertos baleares como una «caja registradora».

Por este motivo, ha defendido que las políticas de gestión y inversiones de Aena se tienen que coordinar con el Govern y los Consells insulares, algo que ha puesto en valor como una propuesta del PP a la ley de movilidad sostenible.