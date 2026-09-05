Portazo de Sánchez a la cogestión aeroportuaria que exige Baleares por la disminución de ingresos para Aena

Portazo del Gobierno de Pedro Sánchez a la cogestión aeroportuaria que exige Baleares, tal y como aprobó el pasado curso político el Parlament, por la disminución de ingresos que supondría para Aena.

En un escrito registrado en el Congreso y trasladado por los separatistas Més per Mallorca, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales traslada su rechazo a la proposición de ley, justificando una reducción de ingresos como consecuencia de la congelación de tarifas aeroportuarias y de una posible limitación del crecimiento del tráfico aéreo.

Los independentistas mallorquines han denunciado el «veto aberrante» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ley de cogestión, que necesita que sea validada en la Cámara Baja.

Por ello, la Mesa del Congreso del próximo martes tiene la potestad de permitir que la proposición de ley se debata.

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales indica que la aprobación de la ley tendría un «efecto directo» en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica «muy significativa» en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.

Ello, argumenta, supondría una merma en la partida de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, que debería compensarse a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes.

El Gobierno estima que, al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.

Con todo, sostiene que la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria «es susceptible» de producir una disminución de ingresos que habría que compensar a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que produciría un aumento de los créditos en los PGE.

Los separatistas de Més han acusado al Ejecutivo de «utilizar un hipotético impacto presupuestario» para impedir que se pueda debatir una propuesta que permitiría a Baleares participar en las principales decisiones sobre los aeropuertos.

«Pedro Sánchez no solo dice que no a la cogestión: pretende impedir que se pueda debatir. Es un veto aberrante contra el autogobierno de Baleares», ha criticado el coordinador, Lluís Apesteguia.

En manos de Armengol

La tramitación o no de la ley dependerá de lo que decida la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes. Los dos representantes de Sumar votarán a favor y, por tanto, quedará en manos de los cuatro diputados del PP y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

El Govern balear, por su parte, ha defendido la ley de cogestión aeroportuaria, pendiente de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, como una herramienta para «poner límites al crecimiento de Aena».

La portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, ha confiado en que «no todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos».

«No conozco el documento. Vamos a ver lo que dicen los documentos. Este Govern ha defendido que necesitamos poner límites al crecimiento de Aena para poder alinearla con las políticas de contención que defendemos. Paso a paso», ha puntualizado Estarellas.