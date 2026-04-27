Baleares reclama una cogestión aeroportuaria más ambiciosa que la conseguida por el País Vasco

El Parlament balear aprobará este martes un texto con el que reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez la cogestión de los aeropuertos comerciales de las Islas. Según el texto, Baleares entraría a formar parte del accionariado de AENA para participar en la gestión directa de Son Sant Joan, Mahón e Ibiza. El PSOE balear ya ha advertido que la iniciativa chocará con un muro en Madrid.

El modelo balear va mucho más allá del denominado modelo vasco concedido por Pedro Sánchez este año. El modelo vasco de cogestión aeroportuaria crea un órgano bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco para gestionar conjuntamente los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Permite al País Vasco influir en inversiones y estrategias, aunque AENA mantiene la titularidad y la gestión final.

En cambio, el modelo que reclama Baleares sí exige entrar en el accionariado de AENA, compartir la titularidad en territorio balear y formar parte de los órganos de decisión sobre los tres aeropuertos comerciales del archipiélago.

La iniciativa es de los separatistas de Més per Mallorca. Este lunes, su líder, Lluís Apesteguia, ha cargado contra AENA antes de la previsible aprobación por parte de la Cámara autonómica de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria.

«Es una empresa público-privada dirigida por una persona que obsesivamente va en contra de los ciudadanos de Baleares, que nos condena a ser un territorio tratado de forma colonial en el que sacar los máximos beneficios para repartírselos entre los accionistas», ha dicho en la rueda de prensa previa al pleno del martes.

El ecosoberanista ha mostrado su «satisfacción» por la previsible aprobación del texto legislativo, que deberá ser remitido al Congreso dado que afecta a normativas estatales, y ha considerado que será el inicio de «un camino de ambición colectiva».

La iniciativa de Més contará con el apoyo del Partido Popular y Més per Menorca, la abstención del PSOE y el voto contrario de Vox.

La portavoz adjunta de los populares, Marga Durán, ha considerado que «no puede ser» que, mientras el Govern adopta medidas de contención turística, «AENA siga con su lógica expansiva de ir aumentando año tras año el número de pasajeros».

«Ha llegado el momento de que Baleares tenga voz y capacidad de gestión en la gestión aeroportuaria. La ley la presentaron Més per Mallorca y Més per Menorca y el PP trabajó para mejorar el texto y que tenga encaje constitucional», ha subrayado la diputada.

Durán ha defendido que este texto legislativo va «en la línea» de las diferentes medidas adoptadas a lo largo de la presente legislatura por el Ejecutivo autonómico para contener la afluencia de visitantes.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, se ha desmarcado de las críticas del PP y de Més y, aunque no lo ha dejado del todo claro, ha deslizado que su grupo parlamentario se abstendrá.

«Ya dijimos que el texto no era viable, ni jurídica ni económicamente, así como estaba redactado. Més y el PP lo reconocieron hasta el extremo de que presentaron enmiendas a su propio texto, pero éste sigue manteniendo la ruptura de los equilibrios entre administraciones y será imposible aprobarlo en el Congreso», ha sostenido.

La idea de su partido, ha detallado, es que se pudiera replicar el acuerdo entre los gobiernos español y vasco adaptándolo a las particularidades del archipiélago. «Si el PP y Més quieren coger este camino, evidentemente nosotros no vamos a jugar a poner piedras. Pero nos preguntamos por qué no están dispuestos a aceptar el modelo vasco. Nosotros decimos que podemos coger el modelo vasco y adaptarlo a la realidad de Baleares», ha insistido.