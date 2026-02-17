El Parlament balear homenajea con un minuto de silencio al diputado del PP fallecido Carlos Veramendi

El Parlament ha guardado este martes, antes de iniciar el pleno semanal, un minuto de silencio en recuerdo del que fuera diputado del PP en la cámara balear Carlos Veramendi, que falleció el pasado jueves.

Los diputados han guardado el minuto de silencio antes de comenzar la sesión plenaria. Veramendi fue también conseller electo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma.

Carlos Veramendi, quien fuera concejal en el Ayuntamiento de Palma y diputado en el Parlament balear por el Partido Popular, falleció el pasado jueves. La noticia causó consternación en el ámbito político y social de Baleares, donde desarrolló gran parte de su trayectoria pública.

Licenciado en Derecho, Veramendi fue considerado durante años como uno de los fontaneros del partido, desempeñando un papel clave en la estructura interna y en la articulación de iniciativas políticas. A lo largo de su carrera fue uno de los artífices y promotores de importantes leyes en Baleares, consolidándose como una figura influyente dentro del PP en las islas.

En los últimos años, su nombre se vio vinculado a una investigación judicial en el marco de una causa sobre presunta corrupción en la Policía Local de Palma. Fue imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias, acusado de haber instigado actuaciones policiales contra tres locales situados frente a su domicilio. Sin embargo, tras meses de instrucción, el juez archivó la pieza separada en la que estaba incluido al no apreciar indicios de delito.

Con su fallecimiento, Baleares despidió a un político que marcó una etapa en la vida institucional de Palma y del archipiélago, dejando tras de sí una trayectoria pública ligada a la gestión municipal y autonómica.

«Conmocionada tras recibir la noticia del fallecimiento de quien fue diputado en el Parlament, conseller electo en el Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma», declaró la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la red social X, donde también calificó a Veramendi como «un trabajador incansable, discreto, un hombre de partido y siempre comprometido con sus ideas y con el PP de Baleares».

La presidenta también trasladó su pésame a la familia y amigos del ex diputado y aseguró que es «un día triste para la familia del PP de Baleares».