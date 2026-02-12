Carlos Veramendi, quien fuera regidor del Ayuntamiento de Palma y diputado del Govern balear por el Partido Popular, ha fallecido. La noticia ha causado consternación en el ámbito político y social de Baleares, donde desarrolló gran parte de su trayectoria pública.

Licenciado en Derecho, Veramendi fue considerado durante años como uno de los fontaneros del partido, desempeñando un papel clave en la estructura interna y en la articulación de iniciativas políticas. A lo largo de su carrera fue uno de los artífices y promotores de importantes leyes en Baleares, consolidándose como una figura influyente dentro del Partido Popular en las islas.

En los últimos años, su nombre se vio vinculado a una investigación judicial en el marco de una causa sobre presunta corrupción en la Policía Local de Palma. Fue imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias, acusado de haber instigado actuaciones policiales contra tres locales situados frente a su domicilio. Sin embargo, tras meses de instrucción, el juez archivó la pieza separada en la que estaba incluido al no apreciar indicios de delito.

Durante el proceso, la defensa de Veramendi aportó denuncias vecinales que señalaban que las actuaciones policiales respondían a quejas de la comunidad de propietarios por ruidos e incumplimientos de horarios, y no a una iniciativa personal del entonces regidor. Además, en su declaración negó haber tenido posición jerárquica alguna sobre los agentes implicados. La Fiscalía Anticorrupción no se opuso al archivo de la causa al considerar que no existían indicios suficientes para llevar el caso a juicio.

Pese a su desimputación, distintos sectores sociales y políticos mantuvieron críticas que, según su entorno, contribuyeron a un desgaste público y personal al quedar su nombre asociado a una investigación judicial de la que finalmente quedó exonerado. Un hombre honesto e inocente fue castigado de forma totalmente injusta.

Con su fallecimiento, Baleares despide a un político que marcó una etapa en la vida institucional de Palma y del archipiélago, dejando tras de sí una trayectoria pública ligada a la gestión municipal y autonómica.

«Conmocionada tras recibir la noticia del fallecimiento de quien fue diputado en el Parlament, conseller electo en el Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma», ha declarado la presidenta del Govern Marga Prohens en la red social X, donde también ha calificado a Veramendi como «un trabajador incansable, discreto, un hombre de partido y siempre comprometido con sus ideas y con el PP de Baleares».

La presidentatambién ha trasladado su pésame a la familia y amigos del exdiputado y ha asegurado que es «un día triste para la familia del PP de Baleares». El velatorio está previsto que se celebre este jueves de 18:00 a 19:00 horas en la Sala de Ceremonias de Son Valentí. El funeral se celebrará el viernes día 13, a las 19:00 horas, en la iglesia de San Juan de Malta, situada en la calle San Juan de Palma.