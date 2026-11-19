Alcaraz enciende las alarmas en Turín, de nuevo. Se reproduce en 2026 lo ocurrido en 2025, cuando también sufrió molestias musculares en las ATP Finals. Aquella ocasión desembocó en ausencia para la Copa Davis, mientras que la actual todavía no conoce las consecuencias. Por el momento, lo que es seguro es que Alcaraz ha cancelado el entrenamiento que tenía programado para este jueves a las 13:00 horas para, en su lugar, someterse a pruebas médicas que determinen el tipo y alcance de lesión que sufre. Acudió al Instituto de Medicina de Turín para realizarse una resonancia magnética.

Sus molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda empañaron su incontestable triunfo ante Medvedev. Tras la rotura del segundo set, Alcaraz se llevó la mano al muslo y pidió tiempo médico antes de regresar a pista. El tenista inició entonces el protocolo para recuperar energía cuanto antes. Se tomó el gel y esperó a que el médico aplicara el vendaje. Aparatoso vendaje, dicho sea de paso. El sanitario no escatimó en gasa médica.

Le preguntó si estaba muy apretado y Carlos, después de probarse, dio por válido el tratamiento. Saltó a pista de nuevo y abrochó el partido con menos ritmo. Posteriormente, mandó un mensaje tranquilizador. «No me preocupa mucho. Confío en mi equipo. Tengo un día y medio por delante que va a ser importante. A ver estos días, pero realmente creo que lo voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido», dijo Alcaraz a los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.

Sin embargo, en la memoria colectiva todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Este jueves descansa y se enfrentará el viernes a Cobolli con la clasificación a semifinales asegurada. Eso es la parte positiva, que tiene un día de descanso y su siguiente partido es intrascendente. Comienza ahora una contrarreloj para recuperar la forma.