Los vehículos de Santa Bárbara Sistemas han protagonizado una cita atípica en Riga: blindados españoles y letones desfilando juntos en una demostración de fuerza del flanco oriental de la OTAN. Por el Día de la Independencia del país báltico, vehículos de combate de infantería Pizarro del Ejército de Tierra marcharon junto a sus hermanos letones Hunter en lo que se convirtió en un encuentro de la Alianza Atlántica dada la presencia internacional. Junto a estos blindados, también desfilaron tanques Leopard 2E fabricados en España por SBS y KNDS.

El desfile supuso el bautizo de los nuevos blindados de las Fuerzas Armadas de Letonia. Riga encargó a Santa Bárbara 84 unidades Hunter, cuyas primeros cuatro vehículos se entregaron en un plazo de 18 meses y se encuentran ya integradas en la operativa cotidiana de las tropas letonas. La primera remesa ha adelantado el calendario previsto, que se extiende hasta 2028. Uno de los blindados, de hecho, ha demostrado sus capacidades antidrón en unas maniobras.

El protagonismo en Riga de los carros de combate y blindados de infantería ensamblados en España representa una de las pretensiones de Bruselas: fabricar made in Europe y evolucionar de manera coordinada los proyectos de defensa nacional. El Hunter es el hermano pequeño del Pizarro, ya que ambos utilizan la plataforma ASCOD desarrollada por Santa Bárbara, y sus componentes se manufacturan en las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El Consejo Europeo estima que los países del bloque destinarán este año 454.000 millones de euros en gasto en defensa. Representa un crecimiento del 75% en apenas un lustro. Letonia, como país limítrofe con Rusia, ha incrementado su gasto militar anual hasta el 4,9% del PIB, según la OTAN; representa el tercer país con mayor peso en defensa de la Alianza, después de Lituania y Estonia, países con los que comparte frontera.

Para mantener el nivel de inversión, Bruselas ha establecido mecanismos extraordinarios que permiten endeudarse a los Estados o acceder a fondos europeos. La UE ha ordenado que el 65 % del coste total de los componentes utilizados en los productos de defensa debe proceder del bloque o del Espacio Económico Europeo.

Este escenario de inversión continental beneficia a firmas industriales como SBS, ya que los pedidos de Riga se manufacturan en España a partir de modelos ya probados, como es la plataforma ASCOD. «El programa Hunter demuestra que podemos transformar una necesidad operativa en una capacidad militar concreta y ponerla en manos del cliente en plazos competitivos», ha indicado Alejandro Page, CEO de Santa Bárbara.