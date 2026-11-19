Elijah Wood tenía 20 años cuando apareció por primera vez como Frodo en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. Desde entonces, su carrera ha sido tan ecléctica como singular. Fue un niño estrella de Hollywood, pero tras el paso por la Tierra Media su vida cambió radicalmente. De hecho, no parece que la mayoría de los espectadores lo vayan a dejar de ver en algún momento como el diminuto héroe de la Comarca que truncó los planes de Sauron. Wood volvió para encarnar de nuevo al personaje en un pequeño cameo en El Hobbit: Un viaje inesperado (2012), tendiendo un puente narrativo entre la trilogía original y las precuelas. Ahora, el actor vuelve una vez más al papel para realizar otra breve aparición como el sobrino de Bilbo en La caza de Gollum, la próxima adaptación cinematográfica del universo de J.J.R. Tolkien, con la ilusión intacta, explicando que el rodaje ha sido una especie de «reunión familiar».

La caza de Gollum no es una precuela prototípica. Entre otras cosas, porque aunque sus acontecimientos se sitúan antes de la partida de Frodo, en realidad la trama de esta versa en un momento muy concreto: la misión de encontrar a Gollum que Gandalf le encarga a Trancos (Aragorn), mientras este investiga el origen desconocido del anillo heredado por el protagonista. En las cintas primigenias de Peter Jackson, esto se adaptó para que fuese algo casi instantáneo, en una especie de lapso de ¿días? ¿semanas? Pero en los libros, la búsqueda de Sméagol dura unos 8 años. Así que Andy Serkis, quien dirige y protagoniza esta nueva historia retomando el rol de Gollum, explorará esos límites temporales que todavía desconocemos cómo encajará para no romper la «experiencia canon» del visionado de los filmes del cineasta neozelandés.

Frodo, por supuesto, vuelve a salir poco. Sin embargo, y con 45 años a sus espaldas, el retorno de Elijah Wood al papel ha sido tan «precioso» como «surrealista».

Elijah Wood sobre volver a ser Frodo en la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: «Sentí que no había pasado el tiempo»

En su reciente charla con Deadline, el norteamericano no podía esconder su entusiasmo cuando se le preguntaba por volver a ponerse en la piel de Frodo:

«Ha sido precioso y surrealista. Sentí que no había pasado el tiempo. Fue como hacer un viaje al pasado, conservando recuerdos y hasta la memoria muscular con cosas tipo: ‘Yo ya he visto estos pies’. Me conozco este vestuario de memoria. Es una sensación salvaje, es tan transportadora. De repente han pasado 27 años, y estás de vuelta en ello otra vez. Eso fue realmente encantador y especial».

Wood contó que muchas personas del equipo creativo de El Señor de los Anillos están en La caza de Gollum, así que aquello era como «reunir a la banda con esta película».

«Es como una reunión familiar. Mi papel es relativamente pequeño, pero estoy emocionado de regresar», concluía el actor.

No es el único regreso: el elenco combina nostalgia y nuevas caras para la saga

Elijah Wood no es el único actor de la franquicia que regresa para el estreno de La caza de Gollum. Sabemos que Ian McKellen vuelve a dar vida al mago Gandalf y por las propias declaraciones de Serkis, ambos han necesitado un rejuvenecimiento vía IA para disimular el cambio de edad de los actores respecto al momento cronológico de la historia, Junto a ellos, el británico Lee Pace recupera su rol de Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro.

La colección de nuevos rostros no es menor. Jamie Dornan es el nuevo Aragorn y Kate Winslet y Anya Taylor-Joy dan vida a dos personajes creados para la ocasión. La ganadora del Oscar encarna a Marigol (supuestamente sería la madre de Gollum) y la estrella de origen argentino será Seren, una elfa letal en el combate cuerpo a cuerpo.

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.