Jamie Dornan, el nuevo Aragorn de ‘El Señor de los Anillos’, cree que el trabajo de Viggo Mortensen es irrepetible: «No pretendo superarlo en absoluto»

Para los actores venideros no va a ser nada sencillo sustituir a las primeras leyendas de Hollywood que interpretaron a algunos de los personajes más reconocibles del cine. Por eso, todavía nos cuesta imaginar a Dominic McLaughlin como el próximo Harry Potter y ni por asomo pensamos que otro hombre que no sea Harrison Ford, pueda agitar el látigo de Indiana Jones. El reto es mayúsculo cuando la herencia artística es casi un legado cultural y eso, Jamie Dornan lo sabe muy bien. Por eso, en una reciente entrevista, la estrella británica ha querido desmarcarse de cualquier intento de superar a su antecesor en el fantástico mundo de la Tierra Media. El nuevo Aragorn de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum sabe que el trabajo de Viggo Mortensen es irrepetible.

El casting de la próxima adaptación del universo de J.R.R. Tolkien es extrañamente ecléctico. La cinta, dirigida por Andy Serkis, quien repetirá nuevamente su rol de Gollum, sitúa la historia justo antes de la partida de Frodo y sus amigos hacia la taberna del Poni Pisador. En la obra original, la búsqueda de la criatura abarca 17 años, aunque en la trilogía de Peter Jackson se ignora por completo ese lapso temporal con una transición inmediata entre la partida de Gandalf a Minas Tirith y su regreso a la Comarca para advertir a Frodo sobre el Anillo Único. Pero en realidad, Aragorn se tiró rastreando a Gollum casi dos décadas hasta que este fue capturado por los orcos y torturado en la fortaleza de Barad-dûr, revelando la ubicación del poderoso artefacto de Sauron.

La caza de Gollum intentará plasmar ese arco narrativo, recuperando y rejuveneciendo digitalmente a Ian McKellen y Elijah Wood en sus roles de Gandalf y Frodo, pero descartando a un Mortensen que, por edad (tiene 68 años) y rechazo a las técnicas de retoques digitales sobre su rostro, no ha querido repetir en la piel del montaraz y heredero de Isildur. La trama también incluirá nuevos personajes inéditos que han sido creados especialmente para la película y que serán interpretados por Kate Winslet, Leo Woodall y Anya Taylor-Joy.

Jamie Dornan siente la presión de ser el nuevo Aragorn

En sus declaraciones, recogidas por el medio L’Officiel, Dornan fue muy claro con el respeto y el legado que tiene sobre el trabajo que supuso la cima mediática de Mortensen. Por lo que igualar o superar dicha interpretación sería algo en lo que jamás pensaría:

«Hay presión cuando intentas seguir esos pasos. Me han pedido interpretar un papel super icónico haré todo lo posible. Pero para mí, Aragorn siempre será Vigoo. Su interpretación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar al menos parte de la energía que él le dio al personaje. No pretendo superarlo en absoluto».

El propio Mortensen ha dado su visto bueno a la elección de Dornan. Antes, a la estrella de Cincuenta sombras de Grey podremos verla en el debut cinematográfico de Michael Cera, Love Is Not the Answer, y la miniserie de Netflix, El gemelo.

¿Cuándo se estrena ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’?

Todavía tendremos que esperar más de un año para ver El Señor de los Anillos: La caza de Gollum. La próxima adaptación del mundo de Tolkien llegará a los cines españoles el 17 de diciembre de 2027.