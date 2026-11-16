Sauron tiene un objetivo en la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’ que cambiará el destino de la Tierra Media

Dicen que a la tercera va la vencida y eso es precisamente lo que esperan desde Prime Video con la nueva temporada de Los anillos de poder. La serie precuela del universo de J.R.R. Tolkien no ha recibido un respaldo unánime ni de la crítica ni del público, pero ahora la plataforma de streaming estrena los nuevos episodios del producto creado por Patrick McKay y John D. Payne con la intención de dar un vuelco a ese pensamiento, focalizando la trama en la figura de Sauron y, en definitiva, del lado más oscuro de la Tierra Media.

Estrenada el pasado 11 de noviembre, la marca de vídeo bajo demanda de Amazon ha planeado una estrategia para su irrupción en el catálogo diferente al de la mayoría de las novedades del terminal. La serie ya ha liberado los cuatro primeros capítulos. Sin embargo, habrá que esperar al 18 de noviembre para ver los dos siguientes y al 25 de noviembre para ver el doble episodio final que cerrará este arco en el que, según se cuenta, se mostrará la forja del Anillo único con un salto temporal de un lustro en el que vemos a Sauron en plena disputa con los elfos en unas secuencias y tramas que parecen haber dado un salto de calidad respecto a las anteriores temporadas.

Sauron es el protagonista en la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’

Aunque la ficción sigue teniendo a Galadriel (Morfydd Clark) o a Elrond (Robert Aramayo) como buque insignia, Payne ha dejado claro durante la promoción que en la tercera temporada de Los anillos de poder “todos los caminos conducen a Sauron”. El antagonista ya no está disfrazado y reina abiertamente desde Barad-dûr, repartiendo los Nueve Anillos y sobre todo, forjando el artefacto que siglos después Frodo y compañía deberán destruir en el Monte del Destino.

Conforme cuenta la crítica internacional, el regreso de Los anillos de poder es el más lóbrego hasta la fecha, con un ritmo menos pausado y simplificando algunas de las tramas para que todo gire de verdad en torno a la guerra contra el Señor Oscuro.

Entre las principales novedades encontramos la aparición de Celebron, el esperado marido de Galadriel, al que da vida Jamie Campbell Bower, conocido por su papel de Vecna en Stranger Things. También podremos empezar a ver cómo comienzan a crearse los futuros Nazgûl con los Nueve Anillos de los Hombres y con una tensión política que va en aumento dentro de la ciudad de Númenor.

¿Qué dice la crítica profesional? ¿Habrá más temporadas?

A pesar del impacto y gran promoción de la tercera temporada, la recepción de la prensa especializada respecto a los nuevos episodios de Los anillos de poder está siendo incluso más dividida que las anteriores entregas, obteniendo la nota más baja de la serie en Rotten Tomatoes.

Todavía no existe una confirmación oficial, pero Amazon se comprometió desde el inicio a plasmar cinco temporadas, con un estreno probable de la cuarta temporada en algún momento de 2028.