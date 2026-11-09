Andy Serkis explica las secuelas de volver a ser Gollum en la nueva película de ‘El señor de los anillos’: «No creo que me abandone nunca»

Hay personajes que no podemos desvincular de las estrellas que los interpretan. Harrison Ford siempre será Indiana Jones y todavía no podemos imaginarnos a un Lobezno fuera del cuerpo y rostro de Hugh Jackman. En el caso de Andy Serkis, esto tiene todavía un mérito mayor, pues detrás de su increíble actuación de Gollum se esconde todo un desarrollo tecnológico en la captura de movimientos y CGI (efectos generados por ordenador), impidiendo que su cara esté asociada a un nivel popularmente reconocible con la criatura. Ahora, tras más de un cuarto de siglo dándole vida, el británico vuelve a ponerse en la piel de Sméagol para la nueva película de El señor de los anillos y, en una reciente entrevista, se ha sincerado con las secuelas de volver al papel, asegurando que su reencuentro con el rol le lleva a «dormir fatal».

El próximo capítulo del universo fílmico de Tolkien, La caza de Gollum, llegará a los cines a finales del 2027. Una historia que narrará el encargo de Gandalf a Aragorn para encontrar al escurridizo ser diezmado durante años por la oscuridad del anillo. Un arco que en los libros abarca un periodo cronológico de 17 años y que tiende una especie de puente temporal entre los eventos de El Hobbit y el viaje inicial de Frodo en La comunidad del anillo. Porque recordemos que es Gollum quien, capturado por las fuerzas de Sauron, revela la ubicación del artefacto que Bilbo le robó. Desconocemos cómo hará el título para presentar una historia que en la trilogía original pasó de soslayo, sin inferir en una profunda elipsis temporal y, simplemente, viendo a Gandalf viajar hasta los archivos de Minas Tirith para descubrir cuán peligroso y determinante puede ser el objeto para el futuro de la Tierra Media.

Aparte de Serkis, Ian McKellen y Elijah Wood recuperarán sus personajes de Gandalf y Frodo (con cierto rejuvenecimiento vía IA) y Jamie Dornan sustituirá a Viggo Mortensen en el papel de Aragorn. Entre los fichajes que interpretarán a nuevos roles creados para la ocasión, destaca la presencia de Kate Winslet, Anya Taylor-Joy y Leo Woodall.

Andy Serkis, sobre volver a ser Gollum: «Ha sido una locura volver al personaje»

Bajo la supervisión de Peter Jackson, Serkis es el encargado de dirigir La caza de Gollum. El proyecto supone la producción más importante del actor como cineasta y una prueba de fuego para determinar su futuro en la disciplina. Pues, tras las cámaras, a la estrella no le ha ido demasiado bien. Venom: Habrá matanza fue un desastre y su versión animada de George Orwell, Desmadre en la granja, estuvo presente en todas las listas cinematográficas de lo peor del 2025.

Para Serkis, regresar al cuerpo de Gollum siempre es especial. Pero tal y como le ha revelado a la revista Times, el personaje siempre se queda un poco dentro de él:

«He convivido con Gollum durante muchísimo tiempo. Duermo fatal. Mi mente está muy activa, y ha sido una locura volver al personaje que empecé a interpretar hace 26 años, así que me despierto por las noches. En realidad, no sé si estoy dormido o despierto, pero pienso ‘¿Te estoy dirigiendo yo, Gollum? ¿O tú a mí? ¿Estamos discutiendo?’. Mi mente está… muy ocupada».

Serkis presenta sus memorias: ‘My Pressures’

La entrevista venía a colación de una gira promocional en la que el autor está presentando sus memorias, ‘My Pressures: The Bizarrely True Story of Andy Serkis’.

En ella, Serkis explicó que a veces desvincularse de un personaje «puede llevar mucho tiempo» y que estos «siempre te transforman».

En el libro, Serkis cuenta su vida a través de conversaciones ficticias entre él y los personajes icónicos a los que ha dado vida a lo largo de su carrera.

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.