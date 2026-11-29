Paloma San Basilio es una de las estrellas más destacadas de nuestro país. A sus 76 años, continúa vinculada al mundo del espectáculo y compaginando sus compromisos profesionales con una rutina en la que el cuidado personal ocupa un lugar importante.

Todavía sigue en activo y acepta los proyectos que le parecen interesantes. Una actividad que exige mantener una buena condición física y disponer de energía para afrontar los desplazamientos, los ensayos y las funciones. Por eso, la alimentación se ha convertido en uno de los aspectos a los que presta especial atención, especialmente cuando comienza el día.

Lejos de apostar por desayunos complicados o productos difíciles de encontrar, Paloma tiene una combinación de alimentos que repite habitualmente. La propia intérprete explicó sus preferencias en febrero de 2025, durante su participación en el pódcast Estirando el chicle.

«Desayuno mucha proteína», reconoció durante la entrevista. Nosotros sabemos todo lo que dijo y tenemos todos los detalles.

El desayuno de Paloma San Basilio

Uno de los productos imprescindibles para la artista es el huevo. No se trata de una elección ocasional, sino de un alimento que consume prácticamente todas las mañanas y que prepara de una manera muy concreta. «Me encantan los huevos», confesó, antes de explicar cómo los incorpora a su primera comida del día.

Su preparación favorita es el huevo pasado por agua, una modalidad en la que la clara queda ligeramente cuajada mientras la yema conserva una textura líquida. «Por las mañanas desayuno un huevo pasado por agua, todas las mañanas», explicó con naturalidad.

Esta elección tiene también un componente nutricional. Los huevos contienen proteínas de alto valor biológico, es decir, aportan los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Además, proporcionan vitaminas y minerales, con una distribución de nutrientes entre la clara y la yema que convierte este alimento en una opción interesante para incluir en una dieta variada.

Otra de las ventajas de la preparación elegida por Paloma es que no necesita añadir aceite ni recurrir a frituras. El huevo se cocina directamente en agua, por lo que puede incorporarse al desayuno sin sumar las grasas procedentes de otros métodos de elaboración.

Pero su menú matinal no termina ahí. La cantante también reserva un espacio para los frutos secos, las semillas y la fruta, tres elementos que aportan diferentes nutrientes y complementan la proteína del huevo.

En concreto, las nueces son otro de sus ingredientes habituales. Estos frutos secos contienen grasas insaturadas, proteínas vegetales, fibra y minerales. También destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, que forman parte de una alimentación equilibrada.

A esta combinación añade zumo de naranja, una bebida que aporta vitamina C y otros compuestos presentes de forma natural en los cítricos. La fruta forma parte de sus preferencias desde primera hora y contribuye a completar un desayuno en el que tienen cabida diferentes grupos de alimentos.

Lino dorado y una tostada

Hay otros dos ingredientes que Paloma San Basilio menciona expresamente cuando explica cómo empieza sus mañanas. Se trata del lino dorado y la tostada, dos productos que terminan de dar forma a su combinación favorita.

Las semillas de lino son conocidas por su composición nutricional. Contienen fibra, proteínas vegetales y ácidos grasos omega-3, además de minerales como el magnesio, el fósforo, el potasio y el hierro. Su contenido en fibra también contribuye al funcionamiento normal del tránsito intestinal y favorece la sensación de saciedad.

El lino dorado se ha incorporado progresivamente a muchos desayunos por su versatilidad. Puede añadirse a tostadas, yogures o diferentes preparaciones, aunque conviene recordar que triturarlo facilita el aprovechamiento de algunos de sus nutrientes.

La tostada es el último elemento de la combinación que describe la intérprete. Dependiendo del tipo de pan elegido, puede proporcionar hidratos de carbono, que constituyen una fuente de energía para afrontar las actividades de la jornada. Junto al resto de ingredientes, completa una primera comida que combina proteínas, grasas saludables y fibra.

La propia artista resumió todos estos alimentos durante su conversación en el pódcast: «Nueces, un huevo pasado por agua, zumo de naranja, lino dorado y la tostada». Una enumeración sencilla con la que dio a conocer una de las costumbres más personales de su día a día.

Un momento importante

Más allá de los ingredientes, Paloma también quiso explicar qué representa para ella esta primera comida. No parece entender el desayuno únicamente como una obligación relacionada con la alimentación, sino como un momento que disfruta especialmente y al que dedica su tiempo.

De hecho, durante la entrevista reconoció que «es mi momento favorito». Una afirmación que permite entender por qué mantiene una combinación tan definida y por qué concede tanta importancia a empezar el día sentándose a disfrutar de sus alimentos preferidos. Como vemos, la artista es una mujer de costumbres, aunque reconoce que nunca ha estado obsesionada con nada. Si algún día tiene que cambiar sus hábitos, está dispuesta a hacer excepciones.