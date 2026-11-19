La sesión empieza en una camilla y puede terminar con unas botas que se hinchan y deshinchan al ritmo de un masaje. Así es la experiencia en Estiro, el estudio que ha convertido los estiramientos en una cita de 25 o 50 minutos y que ya cuenta con dos direcciones en Madrid.

Te tumbas boca arriba y un especialista te sostiene la pierna mientras la eleva despacio. Tú le dices dónde empieza a tirar y él ajusta el movimiento. Ese gesto resume lo que sucede en Estiro, el primer estudio especializado en estiramiento personal asistido de España. La fórmula lleva años ganando terreno en Estados Unidos, donde cadenas como StretchLab han hecho de los estiramientos una cita propia en la agenda. En Madrid, Estiro abrió primero en Serrano, 58, y acaba de sumar un segundo espacio en Balbina Valverde, 27.

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En la camilla, el punto de partida es cómo llegas ese día. Puedes venir con las caderas rígidas después de horas frente al ordenador o con los gemelos cargados tras una carrera. El especialista guía los movimientos y ajusta el recorrido a tu movilidad. La sesión individual cuesta 30 euros por 25 minutos y 55 euros por 50. En el segundo centro se añade una sala de entrenamiento personal para trabajar fuerza, movilidad y elasticidad, además de sesiones centradas en el tejido miofascial, que envuelve y conecta los músculos.

De la camilla a la sala de luz roja

Después de estirar, puedes alargar la visita con 20 minutos de recuperación con luz roja por cinco euros más. Esta técnica, conocida como fotobiomodulación, se estudia por su posible efecto sobre las molestias musculares. En el terreno de la belleza, algunos estudios con dispositivos faciales LED apuntan a mejoras discretas en la textura de la piel y las líneas finas con aplicaciones repetidas.

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La otra opción es la presoterapia. Te enfundas unas botas cuyas cámaras se llenan de aire y se vacían por turnos. La presión va cambiando a lo largo de la pierna, como un masaje por tramos, y favorece el retorno venoso. En el mismo menú también hay masaje de percusión y fisioterapia. Pero la escena que mejor explica la visita sigue siendo la primera: tumbarte, dejar que alguien guíe el movimiento y dedicarle media hora a ese estiramiento que casi siempre haces con prisa