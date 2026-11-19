Hay complementos capaces de transformar por completo un estilismo y los tirantes son uno de ellos. Especialmente en los looks de ceremonia y para los niños de arras, se convierten en una alternativa elegante, original y con un punto desenfadado. «Los tirantes son un accesorio con mucha tradición en la moda infantil que vuelve a cobrar protagonismo porque aporta personalidad, un aire elegante y, al mismo tiempo, un punto desenfadado», explican desde la firma.

La clave está en los tejidos. Frente a los diseños convencionales, MignonBaby apuesta por piezas de edición limitada confeccionadas con telas procedentes de diferentes rincones del mundo. «Nuestros tirantes son de edición limitada y muy especial ya que traemos el tejido de diferentes partes del mundo como thailandia, México o Perú». Una apuesta por los motivos étnicos, las rayas y los contrastes cromáticos que convierte cada accesorio en una pequeña pieza especial.

Cuadros, flores y estampados con personalidad

Más allá de los tirantes, los estampados también protagonizan la temporada otoño-invierno. Los cuadros, especialmente los tartanes, conviven con flores de inspiración vintage y pequeños motivos botánicos. Una mezcla que recupera referencias clásicas, pero con una mirada mucho más actual.

¿La clave para combinarlos? Encontrar un equilibrio cromático y jugar con diferentes tamaños. De hecho, una de las propuestas más interesantes de la temporada es unir estampados que tradicionalmente parecían incompatibles. «En cuanto a tendencias esta temporada mezclar rayas con flores algo que a priori horrorizaba. Ambas forman gran papel protagonista y ¿por qué no unirlas? Siempre siguiendo como decís una relación cromática».

En MignonBaby, además, los estampados tienen un papel fundamental en la identidad de la marca. «En MignonBaby creemos que los estampados tienen que aportar personalidad», explican. Por eso desarrollan sus propios diseños, con combinaciones especiales y detalles cuidados.

El color y los tejidos naturales ganan protagonismo

El gris, el azul marino y el camel dejan espacio a paletas más atrevidas. Verdes intensos, azules profundos, granates y marrones chocolate se combinan con tonos luminosos como el celeste o el rosa empolvado. «Creemos que la moda infantil permite jugar mucho más con el color, perder el miedo a mezclar y crear conjuntos alegres y diferentes, sin renunciar a la armonía y a la elegancia».

En cuanto a los materiales, el algodón 100% sigue siendo uno de los grandes protagonistas, acompañado de viyela, algodones de mayor gramaje, pana y terciopelo. La intención es apostar por prendas cómodas, versátiles y duraderas, que no queden limitadas a una única temporada. «Para nosotros, el tejido es una de las decisiones más importantes a la hora de diseñar una prenda», señalan.

La inspiración está en los viajes y los pequeños detalles

La historia de MignonBaby está estrechamente ligada al descubrimiento de tejidos de otros países. India, en particular, se convirtió en una de sus grandes fuentes de inspiración por su riqueza textil y su sensibilidad hacia el color. Con el tiempo, la firma pasó de seleccionar telas durante sus viajes a desarrollar sus propios estampados. «El origen de MignonBaby está muy ligado a los viajes».

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La moda infantil de esta temporada demuestra que combinar prendas clásicas con otras más atrevidas es una de las mejores fórmulas para conseguir estilismos originales. Camisas tradicionales, pantalones estampados, cuellos especiales y tirantes conviven en conjuntos donde los pequeños detalles marcan la diferencia. Además, la versatilidad gana terreno con propuestas unisex y prendas pensadas para heredarse entre hermanos. Porque, más allá de las tendencias, la apuesta está en construir un armario infantil con personalidad, tejidos especiales y diseños que sigan teniendo sentido con el paso del tiempo.