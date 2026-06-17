Las 6 tendencias de boda que triunfarán en 2026 (y las ‘wedding planners’ españolas que están marcando el nuevo rumbo nupcial)

Las bodas de 2026 confirman que la personalización ya no es una tendencia pasajera, sino la gran protagonista del sector nupcial. Frente a las celebraciones tradicionales, las parejas buscan experiencias capaces de reflejar su historia, sus gustos y su forma de entender el amor, dando lugar a eventos más íntimos, inmersivos y llenos de significado. Desde las microweddings hasta las destination weddings, pasando por decoraciones inspiradas en la naturaleza, arreglos florales que transforman el banquete o detalles inesperados como frutas y verduras en los seating plans, estas son las tendencias que marcarán el año según algunas de las wedding planners españolas que mejor conocen cómo convertir una boda en una experiencia inolvidable.

Frutas y verduras en la decoración: el detalle inesperado que conquista las bodas más elegantes

La inspiración natural sigue marcando las bodas de 2026, pero esta vez va más allá de las flores. Limones, higos, alcachofas, uvas, peras o tomates se convierten en protagonistas de mesas, centros florales y, especialmente, de los seating plans más sofisticados de la temporada.

Desde By Mer wedding studio observan cómo cada vez más parejas buscan elementos decorativos que aporten personalidad, color y un toque inesperado a la celebración. Lejos de parecer una propuesta rústica, las frutas y verduras se integran en montajes cuidadosamente diseñados que elevan la experiencia visual y aportan una estética mediterránea, elegante y contemporánea. Además de su atractivo decorativo, esta tendencia responde a la búsqueda de bodas más sensoriales y conectadas con el entorno, donde cada detalle contribuye a construir una atmósfera única y memorable para los invitados.

‘Destination weddings’: bodas que se convierten en una experiencia de fin de semana

Más de moda que nunca, las destination weddings continúan ganando protagonismo en 2026. Lejos de ser únicamente una boda en un lugar especial, este formato permite crear una experiencia completa para los invitados, con actividades, encuentros y momentos compartidos que se extienden más allá del gran día.

«Son tendencia porque generas un fin de semana de experiencias para tus invitados», explica Ana Cano, una de las wedding planners españolas que mejor conoce este tipo de celebraciones. Desde cenas de bienvenida hasta actividades locales o brunches de despedida, el objetivo es que los asistentes formen parte de una experiencia inmersiva y memorable.

Arreglos florales entre mesas: cuando la decoración se convierte en protagonista

La decoración floral abandona los tradicionales centros de mesa para conquistar el espacio central del banquete. Según explican desde Bouclé Weddings, una de las tendencias más relevantes de 2026 consiste en integrar grandes composiciones florales entre las mesas, creando un paisaje visual que conecta a los invitados y transforma por completo la experiencia del evento.

«En 2026, la decoración floral se integra en el centro de la distribución de las mesas para convertirse en el eje visual del banquete», explican desde el estudio. El resultado son montajes inmersivos que generan una mayor sensación de intimidad y unidad entre los asistentes, convirtiendo la mesa en una pieza fundamental de la escenografía nupcial. En cuanto a la paleta cromática, los colores profundos y sofisticados que aportan contraste, y elegancia serán los grandes protagonistas de la temporada.

‘Microweddings’: celebraciones pequeñas, experiencias inolvidables

Las bodas multitudinarias ceden terreno frente a celebraciones más íntimas y cuidadosamente diseñadas. Las llamadas microweddings se consolidan como una de las grandes tendencias de 2026 según The Planner Co, impulsadas por parejas que priorizan la calidad de la experiencia sobre el número de invitados. Este formato permite cuidar cada detalle al máximo, desde la gastronomía hasta la decoración o las actividades pensadas para los asistentes. «Cada vez vemos más bodas donde no existen compromisos, los amigos de los padres no están invitados y creamos experiencias para grupos muy reducidos», añaden.

Ramos silvestres y naturales: la belleza de lo imperfecto

Frente a los bouquets excesivamente estructurados, en 2026 triunfan los ramos de aspecto silvestre, con movimiento, textura y una apariencia orgánica que parece recién recogida del campo. La tendencia conecta con el deseo de las novias de incorporar detalles más personales y menos convencionales a su estilismo.

Una de las defensoras de esta estética es Martina por el norte wedding planner, quien eligió precisamente este estilo para su propia boda. Su ramo, diseñado por Ferini, apostaba por una composición natural y llena de matices. El resultado incluía lilas (su flor y color favoritos) en una creación que reflejaba a la perfección su personalidad. Más que un complemento, el ramo se convierte así en una extensión de la identidad de la novia y en uno de los detalles capaces de aportar emoción y autenticidad al conjunto nupcial.