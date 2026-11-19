Este jueves, 19 de noviembre, la Reina Letizia ha comenzado su agenda institucional con una cita muy especial con la cultura. A primera hora de la mañana, la esposa del monarca se ha desplazado hasta el Centro Danza Matadero, donde ha visitado las residencias artísticas y técnicas del espacio dirigido por María Pagés. De su mano, ha tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones y conocer de primera mano los detalles de un proyecto que busca dar cabida a todas las expresiones de la danza y reivindicar la esencia orgánica de esta disciplina técnica. Sin embargo, más allá del carácter de la visita, lo cierto es que el estilismo de la Reina no ha pasado desapercibido. Y es que, para la ocasión, ha apostado por un look que ha vuelto a dejar sorprendidos a propios y extraños, dejando a un lado su estilo clásico y apostando por uno más rompedor y rockero.

Tal y como se puede ver en las imágenes, doña Letizia ha derrochado estilo con un look moderno que ha respetado en todo momento la elegancia que tanto la caracteriza. Y es que ha optado por una blazer de cuero negra con solapas clásicas que, sin duda, se ha llevado el mayor protagonismo del outfit. La ha combinado con una camisa de color blanco con unos bordados elegantes y un pantalón fluido de talle alto en gris marengo. En cuanto al calzado, la Reina se ha decantado de nuevo por la comodidad, y ha elegido unos zapatos planos de color negro y tipo mocasín que contaban con un detalle dorado en la puntera. Como complementos, ha lucido unos pendientes discretos que apenas se percibían.

La Reina Letizia no ha dejado de sonreír en esta especial cita cultural. Y tal vez esté relacionado con su pasión por la danza. Y es que cabe recordar que, según lo publicado, junto a sus hermanas, acudía a clases de ballet. Y aunque cuando crecieron, terminaron por abandonar esta disciplina, todo parece indicar que su pasión por ella sigue estando intacta desde entonces. Y su sonrisa en este compromiso social que ha tenido lugar a primera hora de la mañana es una gran prueba de ello. Cabe destacar que también a la Reina Letizia le habrá hecho especial ilusión reencontrarse con María Pagés, quien, además de ser la directora del Centro Danza Matadero, también fue la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022. Por otro lado, la madre de la heredera al trono también ha sido fotografiada conversando animadamente con José Luis Martínez-Almeida, quien también ha estado presente en esta especial velada.

La agenda imparable de la Reina Letizia

Esta cita no ha sido la única a la que la Reina Letizia ha acudido esta semana. Tan solo hace menos de 24 horas, presidió el acto Próxima escena: de la medición al impacto, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA. Una cita centrada en cómo la información y los datos pueden ayudar a anticipar riesgos y responder a algunos de los grandes desafíos sociales, como la pobreza, la educación y la longevidad.