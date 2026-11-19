Las adaptaciones de novelas juveniles a películas o series se ha convertido en una de las modas de este año. Esto ha ocurrido con Off Campus que adapta la saga de Elle Kennedy, Maxton Hall: Un mundo entre nosotros la de Mona Kansen, Heartstopper la de Alice Oseman o El verano en el que me enamoré la de Jenny Han. El pasado 6 de noviembre se estrenó en Prime Video la serie Campus Drivers y en dos semanas ya se ha colocado en el puesto número 1 en 34 países de las más vistas de la plataforma. Una original serie francesa que adapta la saga literaria de la escritora C.S. Quill y que se centra en el romance universitario entre Loïs, una estudiante becada recién llegada a la Universidad de Belrose, y Lane, el creador de Campus Drivers, una popular aplicación de transporte del campus. Una serie que está triunfando con un romance apasionado entre dos jóvenes en una universidad francesa.

La primera temporada de la serie New adult Campus Drivers cuenta con solo 6 episodios de unos 40 minutos cada uno y adapta Sin freno, la primera novela de la saga literaria de la autora francesa C.S. Quill que ha superado el millón de ejemplares vendidos en papel. Uno de sus puntos fuertes es que, además de contar la historia de amor entre sus protagonistas, también cuenta con un brillante sentido del humor que atrapa al espectador desde el primer momento. El rodaje de la serie tuvo lugar entre octubre de 2025 y enero de 2026 en diversas localizaciones de la Riviera francesa en Cannes, Niza o Antibes. Los papeles de los protagonistas son interpretados por los actores franceses Carmen Kassovitz que da vida a Loïs y Baptiste Masseline a Lane.

¿De qué trata la serie Campus Drivers?

La protagonista de esta serie es Loïs, una joven que llega a la ficticia Universidad de Belrose junto a su novio de toda la vida. Loïs es una estudiante bastante brillante y cuenta con una beca. Pero su destino cambia cuando la joven rompe con Max su novio y se ha quedado sin piso.

Como no tiene dónde alojarse acaba alquilando una habitación en el piso de Lane O’Neill, el chico más popular del campus y creador del llamado Campus Drivers, una aplicación universitaria en la que él y sus amigos ejercen de chóferes de coches clásicos, elegantes y llamativos. Aunque ella al principio solo quiere recuperar a su exnovio, poco se da cuenta de que aunque son totalmente polos opuestos, va surgiendo entre ellos una atracción inevitable.

Los dos se irán enamorando y se darán cuenta de que, aunque no se parecen en nada, son el uno para el otro. Pero pronto los secretos y las heridas del pasado de Lane pondrán en peligro su relación y tendrán que decidir si siguen juntos o no.

Campus Drivers es una original serie romántica New Adult que juega con los típicos polos opuestos y los clásicos triángulos amorosos, pero que sorprende con ese humor que atrapa a los espectadores desde el primer episodio.

El reparto de esta serie romántica

Como ya hemos comentado, la actriz Carmen Kassovitz interpreta el papel de Loïs y el actor Baptiste Masseline da vida a Lane, el atractivo emprendedor que enamora a la joven aunque siempre huye del compromiso en sus relaciones sentimentales.

Esta actriz es conocida por ser la hija del reconocido actor y director francés Mathieu Kassovitz (El odio, Amélie) y por participar en las producciones Zoe y Tempestad (Tempête) y Heartbeast. En cuanto al actor Baptiste Masseline, que es cinturón negro y cuenta con 7 títulos como campeón de kárate en París, le hemos visto en Instituto Voltaire y por sus participaciones en Nudes y Lupin.

También tiene un papel de peso en esta serie el actor Enzo Lorente que da vida a Max y es la pareja de Loïs desde la adolescencia y la persona por la que ella se matricula en la universidad de Belrose.

También forman parte del reparto los actores que interpretan a los compañeros de los protagonistas y los conductores de la aplicación entre los que están ellos Esteban Vial que da vida a Lewis, Madior Fall a Donovan, Félix Nebel a Adam y Eloïse Rey a Carrie.

En cuanto a si habrá una segunda temporada de la serie Campus Drivers, hay que aclarar que todavía Prime Video no la ha confirmado, pero con la buena acogida que ha tenido la serie seguro que la plataforma de streaming apostará por una nueva entrega. Hay que tener en cuenta que la saga de la escritora C.S. Quill consta de otras cuatro novelas además de Sin freno, Novio perfecto, Crash Course, Test Drive y Good Luke y que lo más posible es que por lo menos alguna de ellas se adapte al formato de serie.