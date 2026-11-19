Sánchez y Feijóo se enfrentan esta noche en el único debate cara a cara de la campaña, que se emite en todas las grandes cadenas a las 22:00 hora peninsular. Cinco bloques temáticos, con la vivienda en cabeza y la corrupción como previsible punto de máxima tensión.

El presidente del Gobierno y el líder del PP vuelven a verse las caras ante las cámaras por primera vez desde 2023, a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La cita llega después de que Sánchez planteara seis debates y Feijóo se quedara en uno. Será, por tanto, el único cara a cara entre los dos candidatos con opciones de gobernar.

A qué hora empieza el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El enfrentamiento arranca esta noche, jueves 19 de noviembre, a las 22:00 horas (hora peninsular) en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos. La Academia de Televisión, organizadora del acto, ofrecerá una señal institucional desde las 20:00 con las llegadas de los líderes, pactadas de antemano. Feijóo, el primero, a las 20:30, y Sánchez, un cuarto de hora después, a las 20:45. Ninguno de los dos hará declaraciones a su llegada. A las 21:30 los candidatos y la moderadora posarán un minuto en el plató. El debate podrá seguirse en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta, La Séptima y podrás seguirlo también online en OKDIARIO.

El orden de intervención también está decidido. El sorteo ha dado a Feijóo la apertura y a Sánchez la última palabra, un reparto que los equipos de campaña de ambos habrán leído a su manera.

Cuánto dura el debate de hoy

Según la escaleta prevista, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se prolongará hasta las 23:45 aproximadamente, es decir, en torno a una hora y cuarenta y cinco minutos. Habrá dos pausas publicitarias que dividirán el debate en tres tramos. Los tiempos de intervención los controlarán árbitros de la Federación Madrileña de Baloncesto, una fórmula poco habitual con la que se busca evitar agravios en el reparto del minutaje, tradicional foco de fricción en las negociaciones entre los dos partidos.

Tras el debate llegará el turno de las valoraciones. A las 23:50 saldrá el portavoz del PSOE, con 90 segundos para su análisis, y cinco minutos después, a las 23:55, lo hará el del PP, con el mismo tiempo.

Quién es el moderador del cara a cara de hoy

La moderación corre a cargo de la periodista María Casado, presidenta de la Academia de Televisión desde 2018. Será ella quien module el ritmo del debate y reparta los turnos entre los bloques, en un formato cerrado de antemano entre PSOE y PP. La Academia asumió la organización tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Los bloques de temas del cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El debate se divide en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

La vivienda, que encabeza el orden del día, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y un terreno en el que ambos aspiran a presentarse como la solución. En economía y fiscalidad se espera el cruce habitual de balances, entre un Gobierno que defenderá su gestión y una oposición que prometerá rebajas.

El cuarto bloque, el de corrupción, es el que más tensión promete. Feijóo puede recurrir a los casos judiciales de la legislatura, con un exministro, el fiscal general y el entorno familiar del presidente en el centro de la polémica. Sánchez, por su parte, intentará devolver la presión al terreno de su rival. El debate se cierra con migración y política exterior, donde el PP tendrá que medir cuánto se acerca a Vox sin perder el voto moderado.