Compromís-Front Valenciá ha recurrido a la procesada Mónica Oltra para enderezar su campaña de las elecciones generales en la que la coalición parece haber perdido fuelle a la sombra de los tres grandes partidos: PP, PSOE y Vox. Mónica Oltra figura como cabeza de cartel del acto central de la formación que tendrá lugar este sábado, 21 de noviembre, en el Parque del Oeste, en Valencia. Un día antes, este viernes, también Mónica Oltra figura como cabeza de cartel de un acto al que han denominado Birres am els candidats (cervezas con los candidatos), en Benimaclet, el distrito 14 de Valencia.

En el acto del Parque del Oeste participa también Joan Baldoví, líder de Compromís desde la marcha de Oltra. Pero, a diferencia de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, Joan Baldoví aparece justo al final de la relación de intervientes. Mientras que el nombre de Mónica Oltra es el primero. En la imagen que anuncia el acto, Oltra y Baldoví aparecen al mismo nivel, uno a cada lado, justo en la parte central del cartel.

Mónica Oltra anunció a finales de marzo su decisión de volver a la política activa tras dimitir de todos sus cargos el 22 de junio de 2022. Regresa como candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia.

Y ello, a pesar de que solo días antes de que hiciera pública esa decisión, la juez sustituta del titular de Instrucción 15 de Valencia le había abierto juicio oral por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana, de la que ella era vicepresidenta y estaba al frente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. En concreto, por los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, de omisión del deber de perseguir delitos, un delito de encubrimiento y otro delito de abandono de menores.

En clave política, esta decisión de Compromís de ubicar en primer plano a Mónica Oltra se traduce en un intento de la formación de incrementar la visibilidad pública de su candidata a alcaldesa de Valencia en un proceso electoral que nada tiene que ver con las elecciones locales, pero en el que sus dos grandes rivales en las elecciones municipales de mayo de 2027 lideran las candidaturas de sus respectivos partidos.

Así, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lidera la lista del PP en la provincia de Valencia para las elecciones generales del próximo día 29. Y la socialista Pilar Bernabé es, a su vez, la número 1 en la lista del PSOE en esa misma provincia. Una circunstancia que había sacado totalmente del foco político y mediático a Mónica Oltra a seis meses de esos comicios locales.

De hecho, en el último debate de candidatos en Valencia, a quienes se visualizó fue María José Catalá, a Pilar Bernabé, a Ignacio Gil Lázaro (Vox) y, por Compromís-Front Valenciá, a Águeda Micó.