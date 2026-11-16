Iker Jiménez hará un especial de ‘Horizonte’ para cubrir el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Las principales cadenas de televisión han cambiado sus parrillas para el jueves 19 de noviembre, día en el que se celebrará el debate entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición y líder del PP. El encuentro está organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y se emitirá en todas las televisiones. En Cuatro, Iker Jiménez y Carmen Porter harán un especial.

Mediaset ha anunciado hoy cómo quedará su parrilla para el jueves 19 de noviembre ante el cara a cara. En Cuatro a las 20:00 horas, se ofrecerá una edición especial de Noticias Cuatro 2 con Diego Losada y Mónica Sanz. A las 21.00 se ha anunciado la emisión del programa especial de Horizonte, con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa, donde se darán todas las claves del debate. A las 00.00, cuando el cara a cara haya acabado, Horizonte retomará su emisión para comentar lo sucedido entre los dos líderes políticos.

Por su parte, en Telecinco, se emitirá a las 21:00 horas una edición monográfica en Informativos Telecinco, con Carlos Franganillo al frente, dedicada al cara a cara, con un repaso a la actualidad política, la campaña electoral y las claves del encuentro. A las 22:00 horas se emitirá e debate íntegro y, cuando finalice, a las 00:00 horas, se hará una conexión con la casa de Gran Hermano VIP 9.

Las claves del debate

El cara a cara entre los dos principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City, las instalaciones audiovisuales que pertenecen a Secuoya Content Group. Desde allí, la Academia de Televisión producirá y distribuirá una señal institucional común y gratuita para que pueda ser retransmitida en directo por todas aquellas cadenas de televisión y medios de comunicación interesados en ofrecerla.

La conducción del debate recaerá sobre María Casado, que preside la Academia de Televisión desde 2018 y cuenta con una dilatada trayectoria en la información política, tras haber estado al frente de espacios como Los desayunos de TVE durante cuatro temporadas, y en la moderación de estas citas.

En cuanto a la estructura del cara a cara, los equipos negociadores de PSOE y PP han pactado por consenso dividir el debate en cinco bloques temáticos cerrados, que se abordarán estrictamente en el siguiente orden:

Vivienda

Economía y fiscalidad

Política social y servicios públicos

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

Migración y política exterior

Por otro lado, el azar ha determinado el turno de palabra inicial y final de la noche. El sorteo efectuado entre las formaciones ha establecido que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez será el encargado de cerrarlo.