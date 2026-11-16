Iker Jiménez hará un especial de ‘Horizonte’ para cubrir el cara a cara entre Sánchez y Feijóo
El cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el 19 de noviembre: se verá en varios canales y lo moderará María Casado
Las principales cadenas de televisión han cambiado sus parrillas para el jueves 19 de noviembre, día en el que se celebrará el debate entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición y líder del PP. El encuentro está organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y se emitirá en todas las televisiones. En Cuatro, Iker Jiménez y Carmen Porter harán un especial.
Mediaset ha anunciado hoy cómo quedará su parrilla para el jueves 19 de noviembre ante el cara a cara. En Cuatro a las 20:00 horas, se ofrecerá una edición especial de Noticias Cuatro 2 con Diego Losada y Mónica Sanz. A las 21.00 se ha anunciado la emisión del programa especial de Horizonte, con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa, donde se darán todas las claves del debate. A las 00.00, cuando el cara a cara haya acabado, Horizonte retomará su emisión para comentar lo sucedido entre los dos líderes políticos.
Por su parte, en Telecinco, se emitirá a las 21:00 horas una edición monográfica en Informativos Telecinco, con Carlos Franganillo al frente, dedicada al cara a cara, con un repaso a la actualidad política, la campaña electoral y las claves del encuentro. A las 22:00 horas se emitirá e debate íntegro y, cuando finalice, a las 00:00 horas, se hará una conexión con la casa de Gran Hermano VIP 9.
Las claves del debate
El cara a cara entre los dos principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City, las instalaciones audiovisuales que pertenecen a Secuoya Content Group. Desde allí, la Academia de Televisión producirá y distribuirá una señal institucional común y gratuita para que pueda ser retransmitida en directo por todas aquellas cadenas de televisión y medios de comunicación interesados en ofrecerla.
La conducción del debate recaerá sobre María Casado, que preside la Academia de Televisión desde 2018 y cuenta con una dilatada trayectoria en la información política, tras haber estado al frente de espacios como Los desayunos de TVE durante cuatro temporadas, y en la moderación de estas citas.
En cuanto a la estructura del cara a cara, los equipos negociadores de PSOE y PP han pactado por consenso dividir el debate en cinco bloques temáticos cerrados, que se abordarán estrictamente en el siguiente orden:
- Vivienda
- Economía y fiscalidad
- Política social y servicios públicos
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática
- Migración y política exterior
Por otro lado, el azar ha determinado el turno de palabra inicial y final de la noche. El sorteo efectuado entre las formaciones ha establecido que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez será el encargado de cerrarlo.