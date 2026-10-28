Bustinduy hace méritos para que le nombren ministro de Consumo en Gaza

Hace más de dos años, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya enseñó la patita, al insinuar que había empresas españolas con actividades en Israel que están contribuyendo «al genocidio en Palestina». En una carta enviada a las entidades que operan en el país hebreo, Bustinduy señaló, en 2024, que «como ministro del Gobierno de España responsable de Consumo y del cumplimiento de la Agenda 2030, es por tanto mi responsabilidad instarles a que adopten las actuaciones necesarias, de acuerdo con el Derecho Internacional, para evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a vulneraciones de derechos humanos que practica dicho Estado en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza». Y se quedó tan ancho.

Por supuesto, aquello se quedó en nada, porque en su afán de meterse en camisa de once varas, la carta le sirvió sólo de desahogo, pues su ministerio carece de competencias para pedir responsabilidades a empresas con intereses en otras naciones.

Ahora lo ha vuelto a hacer: Consumo ha abierto expediente a una plataforma por no retirar sus anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados por Israel, al considerar que se trata de publicidad ilícita susceptible de ser multada con hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el «beneficio ilícito» obtenido. Y todo porque, según Bustinduy, se prohíbe la publicidad de comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

Hombre, pues el afán expansionista del ministro es para hacérselo mirar. Anda que se ha ido lejos Bustinduy cuando aquí hay de sobra ejemplos de publicidad ilícita. Nada menos que a Palestina. ¿Será que ha descubierto que el problema de la vivienda es global y, en lugar de meter mano a los de casa, se ha ido hasta los asentamientos israelíes? Con un poco de suerte, si como consecuencia de las elecciones tiene que abandonar el Gobierno, igual le nombran ministro de Consumo en Gaza. Seguro que lo borda.