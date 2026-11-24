El Papa Francisco dejó por escrito algunas de las experiencias espirituales más impactantes de su vida. En su diario personal, que acaba de salir a la luz, Jorge Mario Bergoglio aseguró haber visto al demonio en tres ocasiones, dos de ellas cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. En sus anotaciones describió unos ojos amenazantes, una mirada de fuego y hasta una voz que recordaba perfectamente. Son algunas de las confesiones más sorprendentes de un documento que permite conocer una faceta hasta ahora desconocida del Pontífice.

Tres encuentros que nunca olvidó

Una de las revelaciones más llamativas de El diario personal del Papa el Papa Francisco tiene que ver con tres episodios que interpretó como apariciones físicas del demonio. El propio Pontífice dejó constancia de ellos en una anotación fechada el 24 de enero de 2021, en la que recordó experiencias que habían ocurrido en diferentes momentos de su vida. No las describió como simples tentaciones, sino como presencias que, según su testimonio, habían llegado a percibir directamente.

La primera tuvo lugar aproximadamente quince años antes, cuando todavía ejercía como arzobispo de Buenos Aires. Francisco contó que vio aquella figura desde la ventanilla de un automóvil y que había algo de su mirada que no conseguía olvidar. «No olvido sus ojos amenazantes y, a la vez, seductores», escribió. La segunda experiencia ocurrió durante una celebración en la capilla de las Carmelitas, donde aseguró que aquella presencia le miró con unos ojos todavía más intensos.

El rosario y una voz que le estremeció

En ese segundo episodio, el Papa Francisco describió una mirada que comparó con rayos de fuego. Según relató en sus anotaciones, aquella figura intentó acercarse y él reaccionó apretando el rosario y pidiendo ayuda a la Virgen. Incluso reconoció que sintió curiosidad ante lo que estaba contemplando, una sensación que tuvo que combatir mediante la oración. En sus propias palabras, la Virgen le salvó de aquella experiencia.

El tercer episodio habría sucedido en Roma, después de su viaje a Chile de enero de 2018. Francisco recordó que, durante una reunión celebrada días después de regresar, volvió a percibir aquella presencia y escuchó una voz que describió como triunfante y poderosa. «Ahora logré todo lo que quería», fue la frase que atribuyó a esa voz. También aseguró que no podía olvidar su sonido ronco y potente.

Una confesión que cerró su diario

La cuestión volvió a aparecer en una de sus últimas anotaciones, fechada el 18 de agosto de 2024. En ella hizo balance de aquellas experiencias y reconoció que seguía recordando especialmente los ojos de los dos primeros episodios. También escribió que había sentido la necesidad de mantenerse más alerta y pidió protección a la Virgen.

El diario reúne anotaciones escritas entre 1992 y 2024 y ha sido presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández. Su publicación permite acercarse a las preocupaciones, los miedos y las convicciones religiosas de Francisco desde sus propias palabras, sin que sus experiencias personales deban confundirse con hechos sobrenaturales demostrados.