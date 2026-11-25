El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha alertado de que la okupación en España ya ha costado a los españoles desde junio de 2018 que aterrizó Pedro Sánchez en la Moncloa hasta septiembre de 2026 más de 8.620 millones de euros. Además, cifra en 1.212 millones de euros anuales el coste económico de este fenómeno negado por el actual Gobierno, según un informe elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López.

El estudio, titulado La factura de la okupación en España, calcula que el coste anual de este fenómeno ha aumentado un 35% desde la llegada de Sánchez a a presidencia, cuando se situaba en 899 millones de euros, hasta alcanzar los 1.212 millones en 2025. Esta cantidad corresponde al escenario central de la estimación, que contempla una horquilla de entre 342 y 2.470 millones de euros anuales.

El Instituto precisa que, si únicamente se contabilizan los episodios de okupación denunciados, el coste económico asciende a unos 274 millones de euros al año. La diferencia hasta la estimación central responde a la corrección de los casos que no llegan a denunciarse, para los que el estudio aplica un factor de infradenuncia de cinco, tomando como referencia los datos del Institut Cerdà y otras estimaciones territoriales.

A partir de esta metodología, los autores calculan que en España hay unas 95.500 viviendas okupadas, frente a las aproximadamente 19.200 que corresponden a episodios denunciados y que permanecen sin resolver. La estimación total oscila entre 39.800 y 132.200 inmuebles, según los distintos escenarios contemplados.

El principal componente de la factura económica son las rentas de alquiler que dejan de percibir los propietarios, que el informe cifra en unos 741 millones de euros anuales. A esta cantidad se suman 57 millones en gastos adicionales, fundamentalmente suministros; 189 millones en costes de recuperación de los inmuebles; otros 189 millones en desperfectos y 37 millones de gasto público destinado a proteger y recuperar viviendas de las Administraciones.

Dos años para recuperar una vivienda

El estudio también advierte del aumento de los plazos necesarios para recuperar una vivienda okupada por la vía judicial. En concreto, estima que los procedimientos duran una media de 14,4 meses en primera instancia y pueden alcanzar los 27,4 meses si la sentencia se recurre, frente a los 10,6 meses que suponía el conjunto del procedimiento en 2018.

De esta forma, el tiempo necesario para recuperar un inmueble cuando se llega a la fase de apelación se ha multiplicado por 2,6 en ocho años. El informe precisa que los 27,4 meses resultan de sumar la duración media de los procedimientos en primera instancia y los 13 meses adicionales correspondientes a las apelaciones de juicios verbales en las Audiencias Provinciales, un dato que no se limita exclusivamente a los procedimientos por ‘okupación’.

Por otro lado, en 2025 se registraron 14.875 hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, más de 40 al día y un 22% más que en 2018, cuando se contabilizaron 12.214. Esta cifra es 2,4 veces superior a la registrada en 2012.

Según el informe, la distribución territorial del fenómeno es desigual. Cataluña concentró 5.913 casos en 2025, el 39,7% del total nacional, seguida de Andalucía, con 1.909; la Comunidad Valenciana, con 1.805, y Madrid, con 1.269.