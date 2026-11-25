Dos facturas emitidas en julio de 2019 por el estudio de arquitectura Comenzar, vinculado a Miguel García Ruiz, concejal de Urbanismo de Cártama (Málaga), reflejan la adjudicación de dos contratos menores del propio Ayuntamiento socialista para redactar los proyectos de reforma de las piscinas públicas del municipio. La documentación recoge un importe conjunto de 9.817 euros antes de descuentos e impuestos, que queda en 8.325 euros de importe final tras aplicar las correspondientes deducciones fiscales.

Los documentos, correspondientes a los expedientes 843/2019 y 813/2019, están fechados el 22 de julio de 2019 y corresponden a dos actuaciones diferentes: la reforma y adecuación a la normativa de la piscina pública descubierta de Cártama pueblo y la de Cártama Estación. Ambas facturas fueron emitidas por Comenzar, estudio de arquitectura, cuyo titular bancario aparece identificado en los documentos como Miguel García Ruiz.

La primera factura, con número 149, corresponde al proyecto de la piscina de Cártama Estación, que asciende a 5.215 euros antes de descuentos. El documento aplica una rebaja del 20%, equivalente a 1.043 euros. Tras añadir el IVA del 21% y descontar una retención del 15%, el importe final asciende a 4.422 euros.

La segunda factura, con número 150, asciende a 4.602 euros antes de descuentos. El documento aplica igualmente la rebaja del 20%, equivalente a 920 euros, y establece una base imponible de 3.682 euros. Después de incorporar el IVA y descontar la retención correspondiente, el importe final queda fijado en 3.902 euros.

Las dos facturas incluyen una aclaración especialmente relevante: el estudio aplica ese descuento del 20% porque no realiza las labores de dirección de obras ni la coordinación de seguridad y salud. El propio texto justifica esta circunstancia por «la incompatibilidad con el cargo de concejal delegado».

Es decir, la documentación refleja que el estudio facturó al Ayuntamiento la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, mientras que determinadas funciones vinculadas a la ejecución de las obras quedaron excluidas por la incompatibilidad que recoge expresamente la factura.

El concejal de Urbanismo, CEO del estudio

La vinculación entre el edil y la empresa también aparece en la propia página web de Comenzar. En el apartado dedicado a su equipo, el estudio identifica expresamente a Miguel García Ruiz como arquitecto y CEO. No se trata, por tanto, de una mera coincidencia de nombres: la propia compañía lo presenta como máximo responsable de la firma. La propia página corporativa identifica además a García Ruiz como responsable del sitio web.

Comenzar se define en su página web como un estudio de arquitectura malagueño con oficina en Cártama y más de 15 años de experiencia. Entre sus servicios figuran la elaboración de proyectos de obra nueva, rehabilitaciones, adecuación de locales comerciales, gestión administrativa de proyectos, licencias de obras y asesoramiento inmobiliario. También cuenta con un apartado en el que muestra algunos de sus trabajos, entre ellos proyectos residenciales y actuaciones en instalaciones deportivas y educativas.

Un concejal con competencias sobre obras municipales

El concejal socialista forma parte del equipo de gobierno municipal y, según el reparto de delegaciones aprobado para el mandato 2023-2027, tiene responsabilidades en Urbanismo y Disciplina Urbanística, Vías y Obras, Aperturas, aprobación y coordinación de proyectos de obras municipales, Contratación, control y conservación del patrimonio y Vivienda. Se trata de áreas directamente relacionadas con el ámbito profesional en el que desarrolla su actividad privada a través de Comenzar.

Los documentos permiten, sin lugar a duda, acreditar que Comenzar facturó al Ayuntamiento la redacción de los dos proyectos, pero no las funciones de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Ahora, la cuestión cobra especial interés por la doble condición de García Ruiz como responsable de un estudio privado de arquitectura y representante público con competencias municipales en materia de urbanismo y obras.