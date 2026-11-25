La Junta Electoral de Zona de Madrid ha confirmado este martes la decisión de dejar en manos de los presidentes de las mesas electorales si se puede acudir a votar este 29 de noviembre con mensajes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, tras una primera resolución que la rechazaba.

Si bien es cierto que lemas como Me gusta la fruta sí estaban permitidos antes, tras la solicitud de un hombre al cuestionar por qué camisetas sobre protestas «que defienden la Educación Pública» no estaban autorizadas, la Junta Electoral, de la que dependen más de 4.400 mesas en Madrid capital y regiones como Fuenlabrada, Getafe, Pinto o Alcorcón, ha cambiado de parecer.

La entidad ha respondido así a cómo aplicar el artículo 93 de la Ley Electoral, la LOREG. Dicho precepto indica que ni en los locales electorales ni en las inmediaciones se puede realizar propaganda electoral y que el presidente de la mesa tomará las medidas que crea convenientes.

La consulta hacia la Junta

La solicitud del ciudadano planteaba, inicialmente, dos escenarios: en el primero preguntaba sobre cómo actuar y en el segundo sobre si instar al votante a cubrirse antes de emitir el voto, en caso de que el elector porte o una camiseta verde en la que ponga «Escuela pública de calidad» o una camiseta con el mensaje «Me gusta la fruta».

La Junta Electoral de Zona respondió que, dentro de los colegios electorales, «está prohibida cualquier forma de propaganda electoral y también cualquier mensaje de carácter partidista». En el correo electrónico contestatario, especificaba que «las camisetas con el mensaje ‘Escuela pública de calidad’ no pueden admitirse dentro de los colegios», ya que se refieren «a un conflicto laboral que aún no está resuelto en la Comunidad de Madrid».

También añadió que «respecto a otros mensajes como ‘Me gusta la fruta’, aunque son interpretables, en principio no hacen alusión a ningún conflicto ni tienen carácter partidista por sí mismos».

Es entonces cuando el demandante pidió una aclaración para que se reconsiderase la interpretación tomada por la autoridad electoral, y expuso lo siguiente: Me gusta la fruta tiene una connotación política igualmente reconocible porque se identifica ampliamente como una alusión a una persona y una opción política concreta».

Finalmente, el organismo matizó que «la contestación anterior no constituye un criterio oficial», por lo que serán los presidentes de las mesas electorales los que determinen si se pueden vestir camisetas a favor de la huelga anti-Ayuso.