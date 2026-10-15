Las abuelas españolas coinciden: las lentejas más ricas no llevan chorizo, se hacen con la corteza del jamón y a fuego lento

Cada familia tiene su propia forma de preparar un buen plato de lentejas, pero existe un truco que despierta un gran interés en la cocina: sustituir el chorizo y el hueso por la corteza del jamón serrano, que puede aportar un sabor intenso y muy casero a los guisos. Esta receta se basa en la cocina de aprovechamiento y, al prescindir del chorizo y la morcilla, resulta más ligera para mayores y pequeños.

Las lentejas aportan proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos y fibra, mientras que la corteza del jamón contiene colágeno. Sin embargo, su composición nutricional depende de la cantidad de grasa y sal que conserve. La receta original estima unas 500 kilocalorías por ración, aunque el valor puede variar según las cantidades utilizadas.

El truco definitivo para hacer unas buenas lentejas

Para elaborar esta receta para cuatro personas, necesitarás 400 gramos de lentejas pardinas, 100 gramos de corteza de jamón serrano, dos zanahorias, una cebolla, un pimiento verde, un tomate rallado, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, una hoja de laurel, dos cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto.

El primer paso consiste en cortar la corteza de jamón, previamente desgrasada, en tiras finas. Después, se cocina a fuego lento en una sartén hasta que adquiera una textura crujiente. Una vez lista, se retira y se deja escurrir sobre papel de cocina. A continuación, se calienta el aceite de oliva en una olla y se añaden los ajos, la cebolla y el pimiento verde, dejando que se doren durante unos cinco minutos. Luego, se añade la zanahoria y el tomate rallado, y se cocina todo hasta que buena parte del líquido se haya evaporado. El siguiente paso consiste incorporar las cortezas de jamón y dejar que los ingredientes se cocinen juntos durante tres o cuatro minutos. Se añade el pimentón dulce, removiendo rápidamente para evitar que se queme, y se incorporan las lentejas previamente lavadas. Después, se cubre todo con aproximadamente un litro y medio de agua y se agrega la hoja de laurel. Cuando el guiso comience a hervir, se reduce la intensidad del fuego y se deja cocinar lentamente entre 40 y 45 minutos, comprobando la textura de las lentejas y añadiendo más agua si fuera necesario.

Receta tradicional

#legumbres #potaje #guiso #receta ♬ sonido original – Recetas fáciles by MSPín @chefmspin.recetas 🥣🥕 LENTEJAS TRADICIONALES —> receta de la abuela fácil y llena de sabor 🍲🤤 Descubre cómo preparar las auténticas lentejas estofadas, un guiso tradicional de cuchara perfecto para cualquier día de la semana. Receta casera con compango, verduras y todo el sabor de siempre. ♥️💾 GUARDA esta receta y SÍGUEME . 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖LENTEJAS TRADICIONALES➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Lentejas pardinas 250 gr 🔸Patatas 2 ud 🔸Chorizo 1 ud 🔸Morcilla 1 ud 🔸Panceta 1 ud 🔸Zanahoria 1 ud 🔸Puerro 1/2 ud 🔸Cebolla 1/2 ud 🔸Pimiento rojo 1/2 ud 🔸Pimiento verde 1/2 ud 🔸Ajo 2 ud 🔸Laurel 1 ud 🔸Pimentón dulce 1 cucharada 🔸Azafrán en hebras 🔸Sal 🔸Agua o caldo 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. Lava bien las lentejas y colócalas en una olla. ▪️2. Añade las verduras enteras o troceadas, el laurel, el pimentón, el azafrán y una pizca de sal. ▪️3. Incorpora el compango (chorizo, morcilla y panceta) y cubre con agua o caldo. ▪️4. Cocina a fuego medio durante unos 40 minutos. ▪️5. Añade las patatas troceadas y continúa la cocción unos 20 minutos más. ▪️6. Retira las verduras (excepto la zanahoria) y tritúralas con un poco de caldo. ▪️7. Devuelve el puré de verduras a la olla junto con la zanahoria troceada. ▪️8. Corta el chorizo, la panceta y la morcilla en trozos y añádelos al guiso. ▪️9. Cocina unos minutos más para que se integren los sabores y sirve bien caliente. 🔍 TIPS: 🔹Deja reposar las lentejas un par de horas antes de servirlas para potenciar el sabor. 🔹Puedes añadir un trozo de jamón para dar más intensidad al caldo. 🔹El tiempo de cocción puede variar según el tipo de lenteja. ♦️INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #lentejas

Para preparar unas lentejas tradicionales, necesitarás 250 gramos de lentejas pardinas, dos patatas, un chorizo, una morcilla, una panceta, una zanahoria, medio puerro, media cebolla, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, una cucharada de pimentón dulce, unas hebras de azafrán, sal y agua o caldo. Primero, lava las lentejas y colócalas en una olla junto con las verduras, el laurel, el pimentón, el azafrán y una pizca de sal. Incorpora el chorizo, la morcilla y la panceta, cubre con agua o caldo y cocina a fuego medio durante unos 40 minutos.

A continuación, añade las patatas troceadas y deja cocinar otros 20 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Retira las verduras, excepto la zanahoria, y tritúralas con un poco de caldo hasta obtener un puré. Incorpóralo de nuevo a la olla junto con la zanahoria troceada y las carnes cortadas en trozos. Cocina unos minutos más para que todos los ingredientes se integren y los sabores se mezclen bien. Sirve las lentejas bien calientes para disfrutar de un guiso casero, tradicional y lleno de sabor.