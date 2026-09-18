Besugo en freidora de aire: receta perfecta para una comida especial

Preparar pescado al horno suele asociarse a celebraciones navideñas o grandes banquetes familiares, principalmente por el respeto que impone una pieza entera sobre la bandeja. Sin embargo, la freidora de aire democratiza este producto marino, permitiendo disfrutar de un bocado de categoría en cualquier almuerzo corriente de la semana. Conocido popularmente en algunas zonas costeras como machote pescado, este ejemplar destaca por una carne blanca, tersa y delicada que nada tiene que ver con otras opciones más modestas como las que se preparan habitualmente en una panga al horno. Al cocinarlo mediante corrientes de aire caliente, conseguimos mantener intacta su jugosidad interior mientras la piel adquiere un punto tostado irresistible.

Para redondear el plato, acompañarlo con una vibrante salsa de alcaparras aporta un contraste salino y avavinado perfecto que equilibra la grasa natural del pescado.

Ingredientes

1 besugo fresco entero de unos 600 o 700 gramos, limpio de tripas y escamas

2 patatas medianas cortadas en rodajas finas

1 cebolla juliana fina

3 dientes de ajo laminados

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un chorro generoso de vino blanco seco

Sal marina y perejil fresco picado

Cómo hacer besugo en freidora de aire paso a paso

Coloca las rodajas de patata y la cebolla en la base de la cesta de la freidora, salpimiéntalas y añade una cucharada de aceite junto a un toque de agua para crear una cama húmeda. Cocina esta base de verduras a 180 °C durante unos 12 minutos para asegurarte de que la patata pierda su dureza inicial antes de incorporar el pescado. Sazona el besugo por dentro y por fuera con sal marina y practica un par de cortes transversales superficiales en el lomo. Rellena los cortes y el interior del animal con parte de los ajos laminados y unas ramitas de perejil fresco. Saca momentáneamente la cesta, coloca el besugo sobre la cama de patatas y cebolla ya tierna, y riégalo todo con el vino blanco y el resto de aceite. Procesa a 170 °C durante 15 o 18 minutos, vigilando el punto del pescado para evitar que la carne blanca se reseque en exceso. Dora los ajos restantes en una sartén con un hilo de aceite y viértelos calientes sobre el besugo justo antes de servirlo a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal reside en no sobrecocinar la pieza. Al tratarse de un pescado de espina central, la carne se cocina con gran rapidez gracias al calor envolvente del aparato. Si notas que la piel se tuesta demasiado deprisa antes de que el interior esté listo, cúbrelo ligeramente con un trozo de papel de aluminio durante los primeros diez minutos de cocción en la cesta.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la cama clásica de patatas por una base de pimientos rojos y verdes en tiras finas si prefieres un perfil de sabor más provenzal. Otra alternativa excelente consiste en aromatizar el fondo con unas rodajas finas de limón ecológico y un toque de eneldo fresco, logrando un matiz cítrico muy refrescante que complementa de maravilla la finura del mar.

Con qué acompañar besugo en freidora de aire

Dado que las patatas y la cebolla ya se cocinan en la misma base de la freidora, el plato resulta autosuficiente. No obstante, una ensalada de brotes tiernos con granada y vinagreta suave aporta un contrapunto crujiente y fresco que contrasta estupendamente con la melosidad del pescado caliente.

Cómo conservar besugo en freidora de aire

Lo ideal es consumirlo recién hecho para apreciar la textura de los jugos en su momento óptimo. Las sobras de esta receta puedes conservarlas un día en la nevera, en un recipiente hermético.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 2 personas

Tipo de cocina: Tradicional marinera actualizada

Tipo de comida: Almuerzo principal / Celebración

Calorías totales aproximadas: 350 kcal por ración