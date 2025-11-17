Zarzuela de pescado y marisco de Arguiñano: receta tradicional con sabor a mar
Descubre cómo hacer la zarzuela de pescado y marisco de Arguiñano: receta tradicional con sabor marinero.
Zarzuela marinera con patatas
Zarzuela de langosta, rape y champán
Caldereta de marisco
La zarzuela de pescado y marisco es uno de esos platos que conectan directamente con la cocina de siempre. Karlos Arguiñano la ha preparado en infinidad de ocasiones, y no es casualidad. Es una receta que reúne aromas marineros, una salsa suave y un conjunto de ingredientes que hablan por sí solos. Aunque a primera vista pueda parecer laboriosa, en realidad solo requiere paciencia y un poco de orden. El resultado merece la pena: un guiso lleno de matices, perfecto para compartir en familia o para sorprender en una comida especial. Su esencia está en dejar que el mar marque el carácter del plato, sin prisas y con respeto por el producto.
Ingredientes
Para cuatro porciones:
Modo de preparación
- Preparar el marisco
Coloca las almejas en agua con sal durante unos veinte minutos para que suelten la arena. Limpia los mejillones y quítales las barbas. Ponlos en una cazuela con un poco de agua y caliéntalos hasta que se abran. Guarda tanto los cuerpos como el jugo colado, que dará sabor al guiso.
- Cocer langostinos y gambas
Calienta una sartén con un fondo de aceite y marca los langostinos hasta que tomen color. Retíralos. En la misma sartén, saltea las gambas apenas un minuto. Reserva todo.
- Dorar el pescado
Trocea el rape y la merluza, salpimienta y pásalos por harina. Fríe ligeramente cada pieza por ambos lados. No hace falta que se cocinen del todo, porque terminarán su cocción en la salsa. Aparta.
- Elaborar la base de la salsa
En una cazuela amplia, pocha la cebolla y el pimiento picados con un poco de aceite. Añade los ajos laminados y deja que se cocinen sin quemarse. Incorpora el tomate rallado y espera a que reduzca y pierda el agua.
- Aromatizar la mezcla
Agrega el pimentón, el laurel y el azafrán. Remueve con suavidad e incorpora el vino blanco. Espera a que el alcohol se evapore antes de añadir el caldo de pescado y el jugo de los mejillones.
- Montar la zarzuela
Coloca primero los trozos de pescado en la cazuela, después las almejas y los mejillones, y por último las gambas y los langostinos. Cocina a fuego suave durante unos diez minutos. Es mejor no remover demasiado para evitar que el pescado se rompa.
- Final y reposo
Ajusta de sal, añade perejil fresco y deja que repose unos minutos para que los sabores se asienten.
Es un plato ideal para celebraciones, pero también para cualquier día en el que apetezca cocinar algo especial y reconfortante.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: entre 50 y 60 minutos
Porciones: 4
Información nutricional aproximada: entre 520 y 580 calorías por ración, unas 2100 a 2300 calorías en total
Tipo de cocina: mediterránea
Tipo de comida: plato principal