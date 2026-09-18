Pato en freidora de aire: receta con piel crujiente y carne jugosa

Cocinar pato en casa suele imponer respeto por el miedo constante a dejar la carne reseca o incapaz de fundir su característica capa de grasa subcutánea. Quienes buscan alternativas a los tradicionales estofados e inspiración encuentran en la freidora de aire un electrodoméstico providencial para lograr un resultado sobresaliente. Este aparato funde la grasa de forma progresiva mientras concentra el calor, consiguiendo una piel crujiente y dorada sin renunciar a una carne tierna y rosada por dentro. Ya sea que te decantes por salsearlo con una clásica salsa de naranja para pato cargada de matices cítricos o prefieras el contraste frutal de una salsa de frutos rojos para pato, el éxito en la mesa está asegurado.

Ingredientes

2 magrets o pechugas de pato con su piel

Sal maldita o escamas de sal marina

Pimienta negra recién molida

1 cucharadita de ajo en polvo

Opcional: un toque de romero seco

Cómo hacer pato en freidora de aire paso a paso

Practica unos cortes diagonales en forma de rombo sobre la piel del pato con un cuchillo bien afilado, cuidando de no llegar a cortar la carne. Sazona la pieza por ambos lados con la sal, la pimienta negra y el ajo en polvo, masajeando ligeramente para que las especias se adhieran. Coloca los magrets con la piel hacia abajo en la cesta de la freidora, sin necesidad de añadir aceite extra debido a la grasa natural del ave. Programa la freidora a 180 °C durante unos 12 o 15 minutos, dependiendo del punto de cocción que prefieras para el interior. Retira el exceso de grasa acumulada en el fondo de la cubeta a mitad del proceso si notas que humea demasiado. Dale la vuelta a los magrets en los últimos tres minutos y súbela a 200 °C para rematar el tostado exterior de la piel. Deja reposar la carne durante cinco minutos sobre una tabla antes de cortarla en rodajas para que los jugos se redistribuyan de manera uniforme.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto para conseguir una textura crujiente insuperable radica en practicar los cortes enrejados sobre la grasa y colocar la carne completamente seca dentro del aparato. En estas recetas de pato guisado si la superficie está húmeda por el lavado previo, la piel se ablandará en lugar de tostarse. Vaciar la grasa fundida a mitad de la cocción evita que salpique y genere humos molestos en la cocina.

Variantes de la receta

Puedes perfumar la carne antes de cocinarla macerándola durante media hora con un chorrito de salsa de soja, jengibre rallado y unas gotas de sirope de arce, logrando un perfil de sabor oriental muy adictivo. Otra opción fantástica consiste en espolvorear un toque de especias cinco perfumes chinas sobre la piel para potenciar su complejidad aromática.

Con qué acompañar pato en freidora de aire

Un puré de patata trufado o unas batatas asadas al horno combinan de forma excelente con la intensidad grasa de esta carne. También resulta ideal una cama de brotes verdes aliñados con una vinagreta ligera de mostaza y miel para aportar frescor al conjunto del plato.

Cómo conservar pato en freidora de aire

Lo óptimo es consumirlo al momento para disfrutar de la piel crujiente en su punto álgido. Si preparas cantidad de más, guarda los filetes en un recipiente hermético en la nevera un máximo de dos días. Para recuperar algo de textura, caliéntalos un par de minutos a potencia moderada en la freidora evitando siempre el microondas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2 personas

Tipo de cocina: Fusión / Moderna

Tipo de comida: Plato principal / Almuerzo especial

Calorías totales aproximadas: 380 kcal por ración