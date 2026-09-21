Cake de calabaza en freidora de aire: receta jugosa para el otoño

Cuando las primeras brisas de septiembre empiezan a despojar a los árboles de su verde uniforme y el olor a tierra mojada se apodera de los atardeceres, la cocina pide a gritos ingredientes que reconforten el cuerpo. La calabaza abandona su papel meramente decorativo en los mercados para convertirse en la reina indiscutible de la repostería casera, aportando una humedad natural imbatible a cualquier masa sin necesidad de vaciar el azucarero. Encender el horno grande da pereza cuando buscamos un capricho rápido para merendar, y es ahí donde la freidora de aire demuestra que sirve para mucho más que freír patatas con una gota de aceite.

Ingredientes

150 gramos de puré de calabaza asada

100 gramos de harina de repostería o avena

2 huevos camperos medianos

60 gramos de azúcar moreno o pasta de dátiles

30 mililitros de aceite de girasol suave

Media cucharadita de levadura química

Una pizca generosa de canela molida y jengibre

Cómo hacer la receta paso a paso

Tritura la calabaza previamente asada hasta conseguir un puré completamente liso, sin grumos que puedan apelmazar la miga durante el horneado. Bate en un bol los huevos junto con el azúcar moreno usando unas varillas manuales hasta que la mezcla doble ligeramente su volumen y adquiera un tono blanquecino. Incorpora el aceite y el puré de calabaza al bol, integrando los líquidos con movimientos envolventes suaves para no perder el aire conseguido. Añade la harina tamizada junto con la levadura, la canela y el jengibre, removiendo lo justo hasta obtener una masa homogénea. Vierte la mezcla en un molde apto para la freidora de aire previamente engrasado, procurando que no supere las tres cuartas partes de su capacidad. Hornea a 160 grados durante 25-30 minutos, comprobando el punto de cocción con un palillo antes de retirar.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la temperatura de la freidora resulta fundamental porque un exceso de calor quemará la superficie antes de que el interior alcance la cocción adecuada. Si en lugar de un bizcocho grande te apetece preparar porciones individuales para una fiesta infantil o un capricho rápido, puedes probar estos deliciosos cupcakes de calabaza y chocolate que triunfan siempre en la mesa sin complicaciones.

Variantes de la receta

Modificar la cobertura o la masa principal abre un abanico infinito de opciones para los más golosos de la casa. Si buscas una textura cremosa para decorar la superficie o incluso para rellenar el pastel, combinarlo con una untuosa crema para cupcakes le dará un toque de pastelería profesional que sorprenderá a todos.

En aquellas mañanas perezosas donde el tiempo escasea y prefieres una solución exprés individual, este bizcocho de avena y plátano microondas en taza te sacará de un apuro en menos de cinco minutos con un resultado sorprendentemente esponjoso.

Con qué acompañar Cake de calabaza en freidora de aire

Una taza humeante de café con leche recién hecho, un té negro especiado o una infusión de rooibos complementan a la perfección la intensidad aromática de la calabaza y la canela. Si prefieres un toque más fresco, un hilo de sirope de arce o unas nueces picadas por encima elevarán el contraste de texturas en cada bocado.

Cómo conservar el cake

Guarda las porciones restantes dentro de un recipiente hermético o bien envueltas en film transparente para evitar que la masa se reseque con el aire de la nevera. De este modo, mantendrán su textura jugosa original durante tres o cuatro días en perfecto estado de consumo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 420 kcal totales

Tipo de cocina: Repostería casera de otoño

Tipo de comida: Desayuno o merienda