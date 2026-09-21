La famosa receta del sándwich de Harrison Ford, actor de 84 años: «Queso cheddar con pan integral, tomate y salsa Worcestershire»

Pensar en Harrison Ford es pensar inevitablemente en Indiana Jones, Han Solo y en algunas de las películas más conocidas de las últimas décadas. Pero mucho antes de convertirse en una estrella de Hollywood, el actor tuvo trabajos bastante alejados de los grandes rodajes. Fue carpintero, pero también trabajó entre fogones.

Quien mejor recuerda aquella faceta es Ben Ford, su hijo mayor, que curiosamente terminó haciendo de la cocina su profesión. Harrison tenía sólo 23 años cuando nació y todavía estaba muy lejos del éxito que llegaría después. Por entonces sus conocimientos culinarios tampoco eran especialmente sofisticados, aunque había trabajado en un barco y pasado brevemente por una pizzería. Y de aquellos años Ben conserva una receta que no tiene nada de alta cocina. Su padre le preparaba un sándwich de queso a la plancha con pan integral, cheddar fuerte, tomate y salsa Worcestershire. Puede parecer una combinación sencilla, pero para el chef sigue siendo uno de esos sabores capaces de llevarte directamente a la infancia. Tanto es así que todavía se plantea incluirlo algún día en uno de sus libros de recetas.

El sándwich que Harrison Ford preparaba a su hijo

Ben Ford contó la historia durante una entrevista con Mashed. «Me preparaba este sándwich de queso a la parrilla en pan integral con un cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire», recordando algunas de las comidas que hacía su padre cuando él era pequeño. Pero sorprendentemente Ben no lo considera el «mejor plato» que cocina el actor. El sándwich es tal vez su favorito, o del que dice tener un mejor recuerdo, pero deja claro que su padre tiene otras recetas. De hecho, cuando coinciden suelen cocinar juntos pollo a la parrilla y además ha desvelado que a la familia Ford le gustan las comidas sencillas, con pescado o carne acompañados de verduras.

Sin embargo, este sándwich es muy especial y además, una versión del famoso sándwich con queso estadounidense, al que Ford le añadió un par de cosas. ya que junto al cheddar fundido colocaba tomate y unas gotas de salsa Worcestershire, que aporta ese sabor intenso y ligeramente ácido tan característico.

Ben Ford eligió los fogones en lugar de Hollywood

La historia tiene además una curiosa vuelta. Harrison Ford acabó dejando aquellos trabajos ocasionales para convertirse en actor, mientras que Ben tomó otro camino y terminó dedicándose profesionalmente a la gastronomía. Ben es hijo del primer matrimonio del intérprete con Mary Marquardt y el mayor de sus hijos. Desarrolló su carrera como chef y restaurador y uno de sus proyectos más conocidos ha sido Ford’s Filling Station. También es autor de Taming the Feast, un libro en el que aborda especialmente la cocina al aire libre y las grandes comidas compartidas.

Su cocina se ha caracterizado por mezclar técnicas más clásicas con preparaciones rústicas y por dar importancia al producto. Y, a pesar de todos los conocimientos adquiridos durante su carrera, aquel sándwich que hacía su padre continúa ocupando un lugar especial. Ben incluso intentó repetirlo con sus propios hijos para mantener la costumbre familiar, pero se encontró con un pequeño problema: no les gusta el tomate. Así que la receta que funcionó con él cuando era niño no consiguió exactamente el mismo resultado con la siguiente generación.

Harrison Ford sigue trabajando a los 84 años

La anécdota llega además en un momento en el que Harrison Ford, nacido en Chicago en 1942, continúa trabajando a sus 84 años. Hace apenas una semana le vimos en los Emmy acompañado por su mujer, la actriz Calista Flockhart, con quien mantiene una relación desde 2002 y está casado desde 2010. Ford estaba nominado por su trabajo en la serie Shrinking. Meses antes había recibido también el premio a toda una trayectoria de SAG-AFTRA y durante su discurso agradeció expresamente el apoyo de Calista y de su familia.

Su vida familiar es bastante más amplia que la historia de este sándwich. Además de Ben, Harrison Ford es padre de Willard, Malcolm y Georgia, y adoptó a Liam, el hijo de Calista Flockhart. Pero es precisamente Ben quien ha permitido conocer esta pequeña historia doméstica de una época en la que su padre todavía no era el Harrison Ford que acabaría conociendo medio mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ben Ford (@chefbenford)

Cómo preparar el sándwich de Harrison Ford

Para hacerlo en casa no necesitamos demasiadas cosas. La base es pan integral, un buen queso cheddar fuerte, tomate, salsa Worcestershire y mantequilla o aceite para cocinarlo en la sartén.

Primero cortamos el tomate en rodajas y lo colocamos sobre una rebanada de pan. Añadimos el cheddar y unas gotas de salsa Worcestershire antes de cerrar el sándwich. Si queremos una versión más contundente podemos poner algo más de queso o añadir otra capa de tomate. Después calentamos un poco de mantequilla o aceite en una sartén y cocinamos el sándwich a fuego moderado por ambos lados. Aquí no hay demasiados secretos: buscamos que el pan quede dorado y crujiente mientras el cheddar se derrite por dentro. Cuando el queso esté completamente fundido, lo retiramos y lo servimos caliente.