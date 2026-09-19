Codornices en freidora de aire: receta jugosa y fácil de preparar

Preparar caza menor en casa carga con un sambenito inmerecido. Todavía ronda por ahí la idea de que cocinar codornices exige un despliegue maratoniano de cacerolas, caldo concentrado y horas vigilando el chup-chup del fuego. Nada más lejos de la realidad cotidiana, donde el tiempo es un bien escaso y la exigencia de comer bien no se negocia. La freidora de aire desmantela ese mito de un plumazo. Convierte un producto delicado, propenso a quedarse seco si uno se despista, en una pieza de piel crujiente y interior tierno sin manchar media cocina en el intento.

Si te apasiona explorar este ingrediente desde otros ángulos, vale la pena ojear estas recetas tradicionales de Codornices, o bien atreverse con la contundencia aromática de una buena tanda de Recetas de codornices al ajillo.

Cuando la ocasión pide mantel de hilo y celebraciones contenidas, las recetas gourmet de codornices ofrecen matices finos que cambian por completo el registro del plato.

Ingredientes

4 codornices frescas, completamente limpias de plumas y vísceras

3 dientes de ajo de tamaño mediano

1 cucharadita generosa de pimentón (dulce o con un punto picante, según el gusto)

Unas ramitas de tomillo y romero recién cortadas

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra de buena calidad

Sal gruesa marina y pimienta negra recién molida

Un chorrito ligero de vino blanco seco (opcional)

Cómo hacer codornices en freidora de aire paso a paso

Seca con esmero cada pieza usando papel absorbente; eliminar el exceso de humedad exterior es el paso crítico para que la piel fermente ese dorado crujiente que tanto buscamos. Machaca en el mortero los ajos pelados junto con las hierbas, la pimienta y la sal gruesa hasta conseguir una pasta densa y aromática. Vierte el aceite de oliva y el pimentón directamente sobre el mortero, emulsionando la mezcla con movimientos circulares rápidos. Unta el adobo por todo el cuerpo de las aves, insistiendo en la cavidad interior para que la carne empape bien los jugos. Deja reposar las codornices sobre la tabla durante al menos treinta minutos a temperatura ambiente, permitiendo que las especias penetren de verdad. Enciende la freidora de aire y ponla a punto a 190 grados durante cinco minutos previos para asegurar el golpe de calor inicial. Acomoda las piezas en la cesta dejando espacio entre ellas y programa 18 minutos a 180 grados, girándolas a mitad del tiempo para un asado homogéneo.

Trucos para que salga perfecta

El gran enemigo de este ave es la sequedad, debido a su escasa grasa natural. Untarlas concienzudamente con aceite antes de la cocción actúa como escudo protector. Si ves que la pechuga se tuesta demasiado deprisa antes de que las patas alcancen su punto, cúbrelas con un trozo pequeño de papel de aluminio un par de minutos.

Variantes de la receta

Cambiar el perfil de sabores resulta facilísimo si abres la despensa. Un toque de ralladura de limón y jengibre fresco imprime un giro asiático muy fresco, mientras que introducir un cuarto de limón dentro de cada pieza aporta una jugosidad cítrica estupenda.

Con qué acompañar codornices en freidora de aire

Unas patatas panadera bien o una cama de espinacas salteadas con piñones casan a la perfección. También funcionan de maravilla con una ensalada de hojas amargas y vinagreta de frutos secos.

Cómo conservar codornices en freidora de aire

Guárdalas en un recipiente hermético en la parte más fría de la nevera una vez frías; aguantan dos o tres días sin problema. Para devolverles el crujiente original, descarta el microondas y pásalas por la freidora a 160 grados durante cuatro minutos.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos de trabajo activo y 30 minutos de reposo

Porciones: 2 personas

Tipo de cocina: Española y de mercado

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal reconfortante

Información nutricional (aproximada por ración): 380 kcal, 24 g de proteínas, 30 g de grasas saludables procedentes del aceite y trazas mínimas de hidratos de carbono.