Codornices con uvas: receta tradicional elegante y llena de sabor

La caza menor esconde en sus fogones de toda la vida combinaciones tan arriesgadas como fascinantes, de esas que obligan a reconciliar la delicadeza de una carne menuda con la dulzura estacional de la fruta fresca cogida en su punto óptimo de maduración. Cuando la grasa sutil del ave se funde en la cazuela con el jugo azucarado de las bayas, el resultado trasciende la simple comida para convertirse en un recordatorio de por qué ciertos recetarios familiares se transmiten de generación en generación sin perder ni un ápice de su vigencia.

Otras ideas

Para quienes buscan explorar las infinitas posibilidades de esta carne noble sin salir de las pautas clásicas, sumergirse en propuestas como las recetas de Codornices aporta una perspectiva excelente sobre cómo dominar los tiempos de asado en el horno sin resecar el interior.

Otras veces, el cuerpo pide sabores más rústicos, directos y marcados por la contundencia del ajo, un terreno donde las tradicionales Recetas de codornices al ajillo marcan un camino infalible para resolver una comida de domingo con cuatro ingredientes básicos.

Y si la ocasión se viste de gala y lo que buscamos es sorprender a los comensales con un plato de concurso, el recetario especializado en Codornices recetas gourmet despliega combinaciones más elaboradas que demuestran la versatilidad indiscutible de este producto.

Ingredientes

4 codornices limpias y evisceradas

500 gramos de uvas blancas o negras de temporada, preferiblemente sin pepitas

1 cebolla chalota o una cebolla pequeña picada fina

2 dientes de ajo enteros con su piel

150 mililitros de vino blanco seco de buena calidad

200 mililitros de caldo de ave o de carne

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Una ramita de romero fresco o tomillo

Sal marina y pimienta negra recién molida

Cómo hacer codornices con uvas paso a paso

Salpimentar las codornices por dentro y por exterior, bridando las patas con hilo de cocina si se desea conservar una forma estética perfecta durante el cocinado. Calentar el aceite de oliva virgen extra en una cazuela baja de fondo grueso a fuego medio-alto y dorar las aves de manera uniforme por todos sus costados hasta que la piel adquiera un tono tostado apetitoso. Retirar las codornices de la cazuela y reservarlas en un plato mientras se pochan los aromáticos. Echar en esa misma grasa la chalota picada junto con los dientes de ajo machacados, bajando la intensidad del fuego para que se ablanden lentamente sin quemarse. Regresar las codornices a la cazuela y verter el vino blanco seco, dejando que hierva a borbotones durante un par de minutos para evaporar el alcohol por completo. Incorporar el caldo de ave y la ramita de romero fresco, tapar la cazuela y cocinar a fuego lento durante veinticinco minutos. Pelar las uvas si se prefiere una textura más fina y añadirlas a la cazuela junto con los jugos que hayan soltado, prolongando la cocción diez minutos más sin tapar para que la salsa reduzca y espese. Retirar el hilo de bridar, comprobar el punto de sazón y servir las piezas bien calientes bañadas en su propia reducción frutal.

Trucos para que salga perfecto

Conviene vigilar de cerca el punto de las uvas; si están demasiado maduras, reventarán demasiado pronto y desequilibrarán el fondo con un dulzor excesivo que enmascararía el sabor profundo del ave.

Un buen truco para refinar el resultado consiste en retirar las codornices una vez tiernas y pasar la salsa por un colador chino si preferimos una textura limpia y brillante, aunque dejar la chalota fundida aporta un cuerpo rústico inigualable.

Variantes de la receta

La versatilidad de este plato admite modificaciones sutiles según lo que guardemos en la despensa o el mercado del barrio. Los puristas del vino blanco a veces prefieren cambiarlo por un chorro generoso de oloroso o amontillado, consiguiendo notas avellanadas que combinan de maravilla con la caza menor.

Con qué acompañar codornices con uvas

Un guiso tan redondo pide acompañamientos que sepan estar a la altura sin robarle protagonismo al sabor principal. Una buena hogaza de pan de pueblo es obligatoria para raspar el fondo del plato hasta dejarlo limpio. Si preferimos un acompañamiento más elaborado, un puré de patata casero enriquecido con un buen trozo de mantequilla y una pizca de nuez moscada absorbe los jugos de la fruta y el vino con un resultado sobresaliente.

Cómo conservar codornices con uvas

Este tipo de guisos tradicionales mejoran con el reposo de un día para otro, ya que la carne termina de asentarse en la salsa y absorbe con más intensidad los matices del romero y el vino. Basta con guardarlas en un recipiente hermético en la parte más fría de la nevera, donde aguantan sin problema hasta setenta y dos horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 comensales

Información nutricional: 380 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional española de caza

Tipo de comida: Almuerzo principal