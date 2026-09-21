Pimientos del piquillo en freidora de aire: receta sencilla y muy sabrosa

Hay alimentos que guardan en su interior toda la esencia de la huerta tradicional, y los pimientos del piquillo ocupan un lugar privilegiado en esa lista. Su dulzor característico, acentuado por el punto de ascuas con el que se elaboran originalmente, convierte cualquier plato sencillo en un homenaje al buen comer. Lo habitual es encontrarlos rellenos y cubiertos de salsa, pero darles un golpe de calor seco en la freidora de aire multiplica sus matices y concentra sus jugos de una forma sorprendente. Aprovechar un buen pimiento piquillo en conserva de calidad superior permite disfrutar de este manjar en casa cualquier día de la semana sin necesidad de encender el horno convencional.

Ingredientes

1 tarro de pimientos del piquillo enteros de buena calidad

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo picados finamente

Una pizca de escamas de sal marina

Unas ramitas de perejil fresco picado

Cómo hacer pimientos del piquillo en freidora de aire paso a paso

Abre el tarro de conserva y escurre los pimientos con suavidad, extendiéndolos sobre papel absorbente para retirar el exceso de líquido de gobierno. Coloca los pimientos en un bol amplio y rocíalos con el aceite de oliva virgen extra, asegurándote de impregnar bien cada pieza por fuera y por dentro. Reparte el ajo picado y las escamas de sal directamente sobre los pimientos, mezclando con las manos con delicadeza para no romperlos. Precalienta la freidora de aire a 180 grados durante tres minutos para que alcance la temperatura idónea de asado rápido. Introduce los pimientos en la cesta distribuidos en una sola capa, evitando amontonarlos para que el aire caliente circule de manera uniforme. Cocina a 180 grados durante unos 8 – 10 minutos, vigilando que los bordes adquieran un tono ligeramente tostado y apetitoso.

Trucos para que salga perfecto

Secar bien la superficie de la conserva antes de añadir el aceite resulta indispensable para evitar que el agua interfiera en el tueste y los pimientos queden cocidos en lugar de asados. Si te sobra una buena cantidad de producto abierto y buscas alternativas de aprovechamiento rápido, elaborar un untable casero como este pate de pimientos del piquillo solucionará un picoteo improvisado en un par de minutos. Vigilar los últimos minutos de cocción previene que el ajo picado se queme y amargue el conjunto del plato.

Variantes de la receta

Rellenar los pimientos antes de meterlos en la cesta con un poco de queso de cabra desmigado o atún en aceite abre un abanico de sabores irresistible. Cuando prefieras transformar la verdura en un plato principal contundente, puedes integrar el resultado en una reconfortante pasta con salsa de pimientos del piquillo que triunfa siempre en las comidas familiares de fin de semana.

Con qué acompañar pimientos del piquillo en freidora de aire

Una rebanada de pan de pueblo tostado funciona como el soporte perfecto para recoger los jugos del fondo del plato. También maridan de maravilla junto a una carne a la plancha, un pescado blanco asado o simplemente como un entrante templado aliñado con un hilo extra de aceite en crudo.

Cómo conservar pimientos del piquillo en freidora de aire

Guarda las piezas sobrantes en un recipiente de cristal hermético dentro de la nevera una vez que se hayan enfriado por completo. Aguantarán perfectamente hasta dos o tres días, listos para templar ligeramente en el microondas o consumir directamente en frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 12 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: 180 kcal totales

Tipo de cocina: Tradicional adaptada

Tipo de comida: Entrante o guarnición ligera