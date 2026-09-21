Galletas de avena en freidora de aire: receta saludable para picar entre horas

Hay tardes en las que el cuerpo reclama un bocado dulce pero frena en seco ante la pereza de encender el horno tradicional y manchar la encimera de harina. Resolver ese antojo repentino sin recurrir a la bollería industrial ultra procesada resulta bastante más sencillo de lo que parece si cuentas con una freidora de aire en la cocina. Este pequeño electrodoméstico permite hornear galletas en pocos minutos con una textura crujiente por fuera y tierna en el interior, ahorrando tiempo y energía. Preparar una tanda casera con ingredientes sencillos transforma la merienda en un hábito saludable y reconfortante.

Ingredientes

100 gramos de copos de avena integrales

1 plátano maduro machacado

1 cucharada de mantequilla de cacahuete o almendra

1 onza de chocolate negro troceado

Una pizca generosa de canela en polvo

Cómo hacer galletas de avena paso a paso

Pela el plátano y machácalo con la ayuda de un tenedor en un bol hondo hasta conseguir un puré uniforme y sin grumos grandes. Agrega la avena en copos, canela y crema de frutos secos, mezcla todo muy bien. Echa también las pepitas o trozos de chocolate negro. Integra todos los ingredientes. Forma pequeñas porciones redondas con las manos y aplástalas ligeramente sobre papel de horno recortado a medida para la cesta. Introduce el papel con las galletas sobre una bandeja o similar en la freidora de aire previamente precalentada a 160 grados. Hornea durante diez u once minutos hasta que adquieran un tono dorado atractivo por los bordes.

Trucos para que salga perfecto

Vigilar los últimos minutos de cocción evita que las galletas se quemen, ya que los azúcares naturales del plátano y el chocolate reaccionan rápido al calor directo del aparato.

Si prefieres explorar otras opciones de repostería rápida cuando tengas prisa por la mañana, puedes probar estas galletas de avena en thermomix a velocidad cuchara, que solucionan el desayuno en un abrir y cerrar de ojos.

Dejar que las galletas se enfríen por completo sobre una rejilla antes de morderlas es fundamental para que alcancen la consistencia crujiente ideal, ya que al salir de la freidora estarán demasiado blandas. Mira también esta receta de galletas de avena y harina integral.

Variantes de la receta

Sustituir el chocolate por frutos secos picados, pasas o arándanos deshidratados permite adaptar la receta a lo que tengas por la despensa. Para quienes buscan un capricho más elaborado de fin de semana con una estética de pastelería, estas opciones de galletas fitness con clara de huevo ofrecen un resultado muy saludable.

Con qué acompañar galletas de avena

Un vaso de bebida vegetal fría, un café con leche espumoso o una infusión de rooibos sin azúcar maridan a la perfección con la densidad nutritiva de la avena. Funcionan como el bocado energético ideal antes de entrenar o para calmar el apetito a media tarde sin pesadez estomacal.

Cómo conservar galletas de avena

Guarda las piezas que sobren en un tarro de cristal con cierre hermético o en una lata metálica bien seca para evitar que capten humedad ambiental. De este modo, mantendrán su textura óptima durante dos o tres días sin perder el aroma a canela.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 380 kcal totales

Tipo de cocina: Repostería rápida y saludable

Tipo de comida: Tentempié o merienda