Muslos de pavo en freidora de aire: receta tierna y dorada

Conseguir que el pavo quede tierno por dentro y crujiente por fuera suele parecer una misión imposible si no se emplean las técnicas adecuadas. Las aves de gran tamaño arrastran la mala fama de resecarse con facilidad en cuanto la fuente de calor se descuida unos minutos, obligando a buscar alternativas que garanticen la jugosidad sin renunciar a una textura dorada impecable.

La freidora de aire se ha convertido en la aliada perfecta para resolver este dilema doméstico, logrando un equilibrio térmico sobresaliente que concentra los jugos naturales del animal.

Si en casa gustan las preparaciones tradicionales más melosas puedes recordar el clásico perfil de unos muslos de pavo guisados, ideales para los meses de frío, o bien decantaros por la solidez de unos muslos de pavo al horno cuando el tiempo no apremia.

La freidora de aire caliente reduce los tiempos drásticamente y ofrece un resultado crujiente que nada envidia a los métodos clásicos, compitiendo directamente en textura con recetas tan populares como los muslos de pollo al horno. Preparar esta pieza en casa requiere simplemente entender los tiempos de cocción y mimar el marinado previo.

Ingredientes

2 muslos de pavo limpios y con piel

3 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 ramita de romero fresco picado

1 chorrito de vino blanco seco

Sal marina gruesa al gusto

Pimienta negra recién molida

Cómo hacer muslos de pavo en freidora de aire paso a paso

Secar con papel de cocina los muslos de pavo, para eliminar la humedad y que luego doren bien. Mezclar en un bol el aceite de oliva, los ajos machacados, el pimentón, el romero, la sal y la pimienta. Untar bien los muslos de pavo con esta mezcla, dejando el adobo reposar una media hora. Mientras, ve precalentando la freidora de aire a 180 grados. Por los muslos en la cesta de la freidora con la piel hacia abajo, echa un par de charadas de vino blando y cocina a unos 175 grados durante 25 minutos. Abre la freidora, sube los grados a 190 y dora bien los muslos durante otros 14 minutos.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal reside en no tener prisa durante el marinado; dejar que el aceite y las especias descansen sobre la carne transforma por completo la textura final. Si notas que la piel se oscurece demasiado deprisa antes de que el interior alcance su punto óptimo de cocción, cubre la superficie con un trozo de papel de aluminio durante la mitad del proceso.

Variantes de la receta

Las opciones de aderezo admiten modificaciones según los gustos de cada casa o los ingredientes disponibles en la despensa. Una versión con aires mediterráneos incorpora ralladura de limón, tomillo y un toque de mostaza antigua en grano integrada en el aceite.

Puedes sustituir el pimentón por una mezcla de curry suave, jengibre fresco rallado y un hilo de miel que caramelizará ligeramente la piel al final del cocinado, aportando un contraste agridulce muy interesante.

Con qué acompañar muslos de pavo en freidora de aire

Este plato principal pide guarniciones que equilibren la contundencia de la carne sin robarle protagonismo. Unas patatas panadera hechas al horno o unas verduras de temporada asadas absorben de maravilla los jugos que desprende el pavo al cortarlo en el plato.

Una ensalada verde de hojas crujientes con vinagreta de frutos secos aporta también el contrapunto fresco necesario para limpiar el paladar entre bocado y bocado, redondeando una comida equilibrada y reconfortante.

Cómo conservar muslos de pavo en freidora de aire

Si sobran porciones, guárdalas en un recipiente hermético de cristal una vez que se hayan enfriado por completo a temperatura ambiente. En la nevera se mantendrán en óptimas condiciones durante un par de días sin perder sus propiedades.

A la hora de recalentarlas, evita el microondas si quieres conservar la textura de la piel; lo ideal es devolverlas a la freidora de aire a unos 160 grados durante cinco o seis minutos para que recuperen el calor interior y la superficie vuelva a crujir.

Información nutricional

Tipo de cocina: Mediterránea casera

Tipo de comida: Almuerzo principal

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 30 minutos de reposo)

Porciones: 2 personas

Calorías totales aproximadas: 540 kcal por ración