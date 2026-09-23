Los chefs lo tienen claro: «Si quieres reducir la acidez de la salsa de tomate, olvídate del azúcar y utiliza bicarbonato de sodio»

El tomate es uno de los alimentos más consumidos del mundo, tanto por su amplio abanico de beneficios par la salud como por su versatilidad en la cocina. Sirve como acompañamiento de diferentes platos, como aperitivo entre horas o como ingrediente esencial de numerosas salsas que aportan sabor, aroma y textura a los platos. En este contexto, existen multitud de trucos relacionados con la forma de aprovechar todas sus propiedades.

Uno de los más extendidos tiene que ver con el azúcar, un ingrediente que tradicionalmente se ha utilizado para reducir la acidez de la salsa de tomate. Sin embargo, varios cocineros han decidido pronunciarse sobre éste conocido truco y explicar cuál es realmente el efecto del azúcar.

Cómo reducir la acidez de la salsa de tomate

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El azúcar es uno de los ingredientes más utilizados para reducir la acidez de la salsa de tomate. Sin embargo, varios cocineros aseguran que existe otra alternativa capaz de conseguir un efecto similar sin modificar el sabor del plato: el uso de una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. «El azúcar hace que la salsa parezca menos ácida, pero sin reducir realmente la acidez del tomate. ¿Buscas una solución eficaz? Cocina el tomate durante al menos 20 o 25 minutos y añade una pizca de bicarbonato. Este método permite neutralizar la acidez sin alterar el sabor original del tomate», explica Roberta, chef italiana e influencer, en un vídeo compartido en sus redes sociales.

«En lugar de azúcar, cocina el tomate al menos por 20-25 minutos o añade una pizca de bicarbonato de sodio. Esto neutralizará la acidez sin alterar el sabor. El bicarbonato puede utilizarse, pero solo en casos necesarios y en una cantidad mínima: literalmente una pizca», añade.

En la misma línea, Heinz Wuth, experto en ciencia y gastronomía, en uno de los vídeos publicados en sus redes sociales a través de su perfil @cienciaycocina, el bicarbonato de sodio es alcalino y su alto pH neutraliza la acidez. Sin embargo, es importante tener cuidado con la cantidad, ya que «un exceso puede quitar el sabor natural del tomate».

Otros ingredientes

Además del bicarbonato, existen otros ingredientes que se pueden utilizar para mejorar el sabor de una salsa de tomate. El apio y la zanahoria son habituales en las recetas italianas y aportan dulzor y un ligero toque terroso que ayuda a equilibrar de forma natural la acidez del tomate. Las anchoas, por su parte, tienen un efecto similar al de la salsa de pescado cuando se trituran junto con la salsa. También es posible utilizar vinagre balsámico cuando los tomates son demasiado dulces y se necesita aportar un punto de acidez; en este caso, basta con añadir unas gotas al final de la cocción.

El queso parmesano es otro clásico de la cocina italiana, ya que, además de intensificar el sabor, ayuda a conseguir una textura más cremosa. El hueso de jamón también se puede incorporar durante la cocción, al igual que unos taquitos de jamón, ya que las carnes curadas aportan umami y sabor a la preparación. Por último, los pimientos del piquillo asados a la leña aportan dulzor y un ligero toque ahumado, especialmente interesante cuando la salsa va a acompañar un plato de carne.

Finalmente, la Fundación Española de Nutrición (FEN) recuerda que «el tomate está compuesto principalmente por agua y su macronutriente mayoritario son los hidratos de carbono. Entre las vitaminas destaca su contenido en vitamina A, principalmente en forma de carotenoides provitamina A, y vitamina C. Una ración de tomate cubre el 61% de las ingestas recomendadas de vitamina C para la población de estudio. Entre los carotenoides que no son provitamina A se encuentran los licopenos, cuya cantidad varía en función de la variedad cultivada, del grado de madurez y del método de cultivo y maduración (es más alto en los cultivados al aire libre y madurados en la propia planta). El tomate triturado o cocinado, combinado con aceite, mejora la absorción del licopeno en nuestro organismo».