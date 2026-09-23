Cupcakes fantasma de Halloween: receta fácil y divertida para niños y adultos

Llega octubre y el horno de casa empieza a pedir a gritos preparaciones divertidas que dejen boquiabiertos a los invitados en la noche de brujas. Si buscas coronar la mesa con un postre impactante que combine un aspecto terrorífico con un sabor de diez, estos pequeños pastelitos coronados por figuras espectrales son un acierto rotundo. No requiere ser un maestro de la alta pastelería francesa ni dominar técnicas imposibles; la gracia está en conseguir una base esponjosa y un copete de merengue o crema que imite siluetas flotantes.

Para introducir en el menú de la noche más cosas, puedes echar un vistazo a estas ideas de cupcakes de Halloween que triunfan siempre.

Ingredientes

200 gramos de harina de repostería

150 gramos de azúcar blanco

100 gramos de mantequilla en punto de pomada

2 huevos camperos medianos

120 mililitros de leche entera

1 sobre de levadura química en polvo

200 gramos de cobertura de chocolate negro para la base

150 gramos de buttercream blanca o merengue para los fantasmas

Perlas de azúcar negro para los ojos

Cómo hacer cupcakes fantasma de Halloween paso a paso

Bate la mantequilla junto con el azúcar en un cuenco amplio hasta que la mezcla adquiera una textura cremosa y blanquecina. Añade los huevos uno a uno, integrándolos bien antes de verter la leche y el chorrito de vainilla. Incorpora la harina tamizada junto con la levadura, mezclando con movimientos envolventes para conseguir una masa suave y sin grumos. Reparte la masa en cápsulas de papel colocadas dentro de una bandeja para magdalenas, llenándolas solo hasta las tres cuartas partes de su capacidad. Hornea a 180 grados durante unos veinte minutos, hasta que al pincharlos con un palillo este salga completamente limpio. Saca los pastelitos del horno y déjalos enfriar por completo sobre una rejilla antes de proceder con la decoración. Cubre la superficie con una capa ligera de chocolate y dibuja el fantasma encima usando una manga pastelera con buttercream o merengue, rematando con las perlas de azúcar para los ojos.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para lograr una textura esponjosa sin que los pastelitos se bajen en el centro reside en no abrir la puerta del horno durante los primeros quince minutos de cocción. Si andas buscando inspiración para ampliar el repertorio dulce con otras elaboraciones sencillas que no te roben demasiado tiempo, te vendrá genial consultar estos postres fáciles para Halloween donde la rapidez se une al buen sabor.

Variantes de la receta

La base de estos pastelitos admite adaptaciones según los gustos o el tiempo disponible en la cocina. Puedes sustituir el bizcocho tradicional por una versión gigante o diferentes formatos inspirados en estas tartas fáciles y originales de Halloween si prefieres una tarta central en lugar de porciones individuales.

Otra opción muy divertida consiste en esconder una sorpresa de mermelada de fresa o sirope rojo en el interior de cada pastelito para simular un efecto sangriento al morderlos.

Con qué acompañar cupcakes fantasma de Halloween

Un vaso de cacao o un café para los adultos equilibran a la perfección el dulzor de la crema decorativa. En una merienda infantil, quedan fantásticos acompañados de un bol con golosinas temáticas o fruta de temporada troceada para rebajar el azúcar general.

Cómo conservar cupcakes fantasma de Halloween

Guárdalos en un recipiente hermético en el frigorífico, sobre todo si la cobertura lleva nata o buttercream sensible a las temperaturas cálidas. Se mantienen en perfectas condiciones hasta tres días, aunque conviene sacarlos media hora antes de consumir para que el bizcocho recuperé su textura tierna.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 12 unidades

Información nutricional: 280 kcal por unidad

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Merienda / Postre festivo