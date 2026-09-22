Galletas calavera de Halloween: cómo hacer el dulce más terrorífico paso a paso

Llega la noche más oscura del año y la cocina se convierte en el epicentro de un divertido aquelarre donde el chocolate y el azúcar glas mandan. Si te apetece sorprender a los más pequeños con una merienda temática que asuste tanto como encante, estas pequeñas calaveras son una apuesta segura. No necesitas ser un repostero experto ni contar con moldes imposibles; la gracia de esta elaboración radica en darles personalidad propia mientras se hornean. Si te pica la curiosidad por ampliar el recetario festivo, puedes echar un vistazo a estas ideas de galletas fáciles de Halloween que nunca defraudan en la mesa.

Ingredientes

250 gramos de harina de repostería

125 gramos de mantequilla fría en dados

100 gramos de azúcar blanco

1 huevo campero

1 pizca de sal fina

150 gramos de glasa real blanca para la decoración

Perlas de azúcar negro o chocolate fundido para los detalles

Cómo hacer galletas calavera de Halloween paso a paso

Mezcla la harina con la mantequilla fría en un cuenco amplio, trabajando los ingredientes con la punta de los dedos hasta conseguir una textura arenosa similar a las migas de pan. Agrega la sal, huevo entero y azúcar, mezclando todo sin amasar demasiado. Cubre la bola de al masa con plástico film de cocina y deja que repose en la nevera unos 45 minutos. Pasado el tiempo, extiende la masa en la mesa de trabajo enharinada, y forma una plancha de masa de medio centímetro. Usa un cortapastas para dar la forma de calavera, o moldes y un cuchillo afilado. Hornea las galletas hasta que veas que se doran, a 180 grados unos 12 minutos. Deja que se enfríen por completo sobre una rejilla antes de cubrir la superficie con la glasa blanca y perfilar las cuencas oculares y los dientes con el chocolate.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que estas calaveras mantengan una forma impecable en el horno reside en enfriar muy bien la masa antes de cortarla y hornearla. Si notas que la mantequilla se ablanda demasiado al estirarla, métela un par de minutos a la nevera de nuevo. Si prefieres simplificar el proceso o buscas optimizar el tiempo de amasado, te vendrá genial consultar esta receta de galletas de Halloween en Thermomix.

Variantes de la receta

La imaginación no tiene freno cuando se trata de caracterizar a estos simpáticos personajes de ultratumba. Puedes prescindir de la masa tradicional y optar por unas prácticas galletas Oreo de Halloween decoradas con trazos de glasa blanca directamente sobre la galleta oscura, logrando un contraste visual inmediato.

Otra opción muy vistosa consiste en teñir una pequeña parte de la glasa con colorante negro para marcar las sombras y darles una profundidad mucho más realista y terrorífica.

Con qué acompañar galletas calavera de Halloween

Un buen tazón de chocolate caliente especiado con canela, un vaso de leche fría o una infusión humeante equilibran el dulzor intenso de la decoración de azúcar. En una fiesta infantil, estas galletas destacan especialmente cuando se presentan sobre una bandeja oscura rodeadas de chuches y frutas de temporada.

Cómo conservar galletas calavera de Halloween

Guárdalas en una lata metálica o un recipiente hermético de cristal en un rincón fresco y seco de la despensa. Se mantienen crujientes y en perfecto estado hasta cinco días, siempre que la humedad del ambiente no afecte a la capa de glasa superior.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 14 unidades

Información nutricional: 175 kcal por galleta

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Merienda / Postre temático