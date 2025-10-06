Receta de galletas de Halloween en Thermomix: la más fácil y rápida

Halloween es la excusa perfecta para ponerse manos a la obra en la cocina y sacar nuestro lado más creativo. Entre todas las recetas dulces de postres terroríficos para Halloween que podemos preparar, las galletas decoradas son siempre un acierto: fáciles, vistosas y muy agradecidas para compartir.

Si además tienes una Thermomix en casa, el proceso se vuelve mucho más rápido y cómodo. Hoy te cuento cómo preparar unas galletas de Halloween caseras con un resultado delicioso y, lo mejor de todo, sin complicarte demasiado. Prueba estas galletas caseras para Halloween.

Por qué usar la Thermomix para tus galletas

Si alguna vez has intentado hacer galletas de manera tradicional, sabrás que a veces la masa puede ser un poco traicionera: demasiado pegajosa, poco uniforme o difícil de manejar. Aquí es donde la Thermomix se convierte en tu mejor aliada.

En cuestión de segundos, mezcla la mantequilla, el azúcar y la harina hasta conseguir una masa perfecta. Además, te ahorra estar midiendo con varios cacharros, porque puedes pesar directamente en el vaso. En resumen: menos lío, menos tiempo y más posibilidades de que salgan galletas que parecen de pastelería.

Ingredientes para galletas de Halloween en Thermomix

Para unas 20-25 galletas medianas necesitarás:

250 g de harina de repostería

120 g de mantequilla blandita (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar glas

1 huevo (mejor tamaño M)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, pero le da un toque genial)

1 pizca de sal

Colorantes alimentarios en tonos típicos de Halloween (naranja, negro, morado)

Moldes con formas divertidas: calabazas, fantasmas, murciélagos, gatos… lo que tengas a mano

Cómo preparar la masa paso a paso

Bate la mantequilla y el azúcar. Pon ambos ingredientes en el vaso de la Thermomix y programa 15 segundos a velocidad 4. Te quedará una mezcla cremosa. Añade el huevo y la vainilla. Mezcla 10 segundos a velocidad 3. Se integra en nada. Incorpora la harina y la sal. Programa 20 segundos a velocidad 4 hasta que veas que la masa empieza a unirse. Deja reposar. Saca la masa, envuélvela en film transparente y guárdala en la nevera unos 30 minutos. Así será más fácil de trabajar. Estira y corta. Con un rodillo, extiende la masa y usa tus moldes para dar forma a las galletas. Horneado. Colócalas en una bandeja forrada con papel de horno y hornea a 180 °C durante 12-15 minutos, hasta que los bordes empiecen a dorarse. Enfría antes de decorar. Deja que reposen sobre una rejilla para que queden crujientes.

Ideas para decorar tus galletas

Aquí es donde puedes dar rienda suelta a tu imaginación. Usa manteca real teñida con colorantes alimentarios para dibujar telarañas, ojos grandes o sonrisas terroríficas. Incluso unos dedos de bruja. Otra opción fácil es bañarlas en chocolate y añadir encima figuras de azúcar con motivos de Halloween. Y si quieres algo express, espolvorea un poco de azúcar glas y tendrás un efecto fantasma en segundos.

Más galletas y postres para tu fiesta

Estas galletas son ideales para acompañar tu mesa de Halloween, pero no tienen por qué ser las únicas protagonistas. Unos cupcakes con crema teñida, brownies con forma de ataúd o la clásica tarta de calabaza pueden completar el menú de manera espectacular.

Con estas propuestas tendrás un menú dulce completo y muy festivo. Al final, lo importante es disfrutar del proceso y, por supuesto, del resultado. ¡Feliz Halloween y que no falten las galletas en tu mesa!