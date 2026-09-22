Drip cake de Halloween: receta fácil con decoración escalofriante paso a paso
Descubre cómo hacer un drip cake de Halloween con una decoración escalofriante ideal para fiestas y celebraciones temáticas.
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Llega octubre y el horno de casa empieza a pedir a gritos preparaciones divertidas que dejen boquiabiertos a los invitados en la noche de brujas. Si buscas coronar la mesa con un postre impactante que combine un aspecto terrorífico con un sabor de diez, esta tarta con efecto goteo es un acierto rotundo. No requiere ser un maestro de la alta pastelería francesa ni dominar técnicas imposibles; la gracia está en conseguir un baño oscuro que resbale con gracia por los bordes simulando una escena de película de miedo.
Para ofrecer a tus invitados otras opciones igual de sorprendentes para la velada, puedes echar un vistazo a estas ideas de tartas fáciles y originales de Halloween que triunfan siempre.
Ingredientes
Cómo hacer drip cake de Halloween paso a paso
- Bate los huevos junto con el azúcar en un cuenco amplio hasta que la mezcla blanquee y duplique su volumen original.
- Añade el aceite de girasol y la leche sin dejar de remover con unas varillas manuales a velocidad moderada.
- Incorpora la harina tamizada junto con el cacao puro y la levadura, integrando los ingredientes secos con movimientos envolventes para no perder aire.
- Vierte la masa en un molde redondo previamente engrasado y hornéala a ciento ochenta grados durante unos treinta y cinco minutos.
- Saca el bizcocho del horno, comprueba que esté bien cocido pinchando el centro con un palillo y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla.
- Calienta la nata líquida y viértela sobre el chocolate negro troceado, removiendo sin parar hasta obtener una ganache brillante y homogénea.
- Vierte la ganache templada sobre la superficie fría del bizcocho, empujando con una espátula pequeña hacia los bordes para lograr el efecto goteo característico antes de añadir salpicaduras de colorante rojo.
Trucos para que salga perfecto
El secreto para lograr el goteo perfecto sin que el chocolate chorree hasta la base de forma descontrolada reside en comprobar la temperatura de la ganache. Debe estar templada, ni demasiado caliente porque licuaría la cobertura inferior, ni fría porque no fluiría.
Si prefieres evitar el uso de harina de trigo o buscas una alternativa apta para celíacos sin renunciar al sabor intenso a cacao, te vendrá genial consultar esta receta de tarta de chocolate sin gluten para Halloween, donde el resultado final sorprende por su esponjosidad.
Para complementar la mesa dulce sin pasar horas decorando moldes grandes, puedes preparar también unos cupcakes de Halloween que siguen la misma temática tétrica.
Variantes de la receta
La base de esta tarta admite adaptaciones según los gustos o el tiempo disponible en la cocina. Puedes teñir parte de la ganache con colorante negro o blanco para crear contrastes de color impactantes sobre el fondo oscuro. Otra opción muy divertida consiste en coronar la parte superior con golosinas con forma de insectos, calaveras de azúcar o galletas trituradas que simulen tierra recién cavada en un cementerio.
Con qué acompañar drip cake de Halloween
Un vaso de leche fría, un café recién hecho o un batido para los niños, equilibran a la perfección la intensidad del chocolate negro. En una merienda infantil, queda fantástica acompañada de un bol con golosinas temáticas o fruta de temporada troceada para rebajar el dulzor general.
Cómo conservar drip cake de Halloween
Guárdala en un recipiente hermético o bien cubierta con una campana de cristal en el frigorífico, ya que contiene nata y chocolate en su cobertura. Se mantiene en perfectas condiciones hasta cuatro días, aunque conviene sacarla media hora antes de consumir para que la ganache recupere su textura cremosa.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 60 minutos
Porciones: 10 raciones
Información nutricional: 360 kcal por ración
Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera
Tipo de comida: Merienda / Postre festivo