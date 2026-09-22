Tarta araña de Halloween: receta original para triunfar en la noche más terrorífica

Llega octubre y el horno de casa empieza a pedir a gritos preparaciones divertidas que dejen boquiabiertos a los invitados en la noche de brujas. Si buscas coronar la mesa con un postre impactante que combine un aspecto terrorífico con un sabor de diez, esta tarta temática es un acierto rotundo. No requiere ser un maestro de la alta pastelería francesa ni dominar técnicas imposibles; la gracia está en conseguir una cobertura oscura y brillante que imite una tela de araña.

Para disfrutar de otras opciones igual de sorprendentes para la velada, puedes echar un vistazo a estas ideas de tartas fáciles y originales de Halloween que triunfan siempre.

Ingredientes

200 gramos de harina de repostería

50 gramos de cacao puro en polvo

200 gramos de azúcar blanco

3 huevos camperos

150 mililitros de leche entera

100 mililitros de aceite de girasol

1 sobre de levadura química en polvo

200 gramos de chocolate negro de cobertura

100 mililitros de nata líquida para montar

Nubes de golosina blancas para dibujar la telaraña

Cómo hacer tarta araña de Halloween paso a paso

Bate los huevos junto con el azúcar en un cuenco amplio hasta que la mezcla blanquee y duplique su volumen original. Añade el aceite de girasol y la leche sin dejar de remover con unas varillas manuales a velocidad moderada. Incorpora la harina tamizada junto con el cacao puro y la levadura, integrando los ingredientes secos con movimientos envolventes para no perder aire. Vierte la masa en un molde redondo previamente engrasado y hornéala a 180 grados durante unos treinta y cinco minutos. Saca el bizcocho del horno, comprueba que esté bien cocido pinchando el centro con un palillo y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. Calienta la nata líquida y viértela sobre el chocolate negro troceado, removiendo sin parar hasta obtener una ganache de chocolate brillante y homogénea. Cubre toda la superficie y los laterales del bizcocho con la ganache de chocolate y decora con hilos de nubes fundidas en el microondas para simular la tela de araña.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para lograr una textura de bizcocho jugosa reside en no batir en exceso una vez añadida la harina, evitando así que la masa coja elasticidad y quede densa. Si prefieres evitar el uso de harina de trigo o buscas una alternativa apta para celíacos sin renunciar al sabor a cacao, te vendrá genial consultar esta receta de tarta de chocolate sin gluten para Halloween, donde el resultado final sorprende por su esponjosidad.

Para estirar las nubes fundidas y formar los hilos de la telaraña sin mancharte demasiado, unta ligeramente las yemas de los dedos con unas gotas de aceite de girasol.

Variantes de la receta

La base de esta tarta admite adaptaciones según los gustos o el tiempo disponible en la cocina. Puedes prescindir del horno tradicional y decantarte por una práctica tarta de galletas para Halloween montada a capas con crema de chocolate, logrando una estructura firme y deliciosa sin necesidad de encender los fogones.

Con qué acompañar tarta araña de Halloween

Un vaso de leche fría o un café recién hecho equilibran a la perfección la intensidad del chocolate negro. En una merienda infantil, queda fantástica acompañada de un bol con golosinas temáticas o fruta de temporada troceada.

Cómo conservar tarta araña de Halloween

Guárdala en un recipiente hermético o bien cubierta con una campana de cristal en el frigorífico, ya que contiene nata y chocolate en su cobertura. Se mantiene en perfectas condiciones hasta cuatro días, aunque conviene sacarla media hora antes de consumir para que la ganache recupere su textura cremosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 10 raciones

Información nutricional: 340 kcal por ración

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Merienda / Postre festivo