Galletas araña de Halloween: receta fácil y terrorífica para sorprender a todos

Llega octubre y la cocina se llena de ganas de trastear con chocolate, formas divertidas y un toque tétrico que vuelve locos a los más pequeños de la casa. Si estás buscando una manualidad comestible que funcione a la primera, estas pequeñas criaturas de chocolate son un acierto seguro. No hace falta ser un maestro pastelero ni pasar horas decorando; la gracia está precisamente en su aspecto casero y divertido. Si te pica la curiosidad por ampliar el repertorio repostero para la noche de brujas, puedes echar un vistazo a estas ideas de galletas fáciles de Halloween que triunfan siempre.

Ingredientes

1 paquete de galletas redondas oscuras (tipo base redonda rellena de crema)

1 cajita de bombones de chocolate redondo o trufas pequeñas para el cuerpo

1 tableta de chocolate negro o con leche para fundir

Ojos de azúcar comestibles (o gotitas de glasa blanca y negra)

Fideos de regaliz negro o tiras de cuerda de regaliz para las patas

Cómo hacer galletas araña de Halloween paso a paso

Funde el chocolate troceado en un bol apto para microondas en intervalos cortos de treinta segundos para evitar que se queme, removiendo bien hasta conseguir una textura cremosa y brillante. Corta las tiras de regaliz negro en trozos de unos cuatro o cinco centímetros para formar las patas, calculando ocho patitas por cada araña que vayas a montar. Coloca las galletas elegidas sobre una bandeja forrada con papel de horno y pon una pequeña gota de chocolate fundido en el centro de cada una. Presiona suavemente un bombón redondo sobre el chocolate derretido para que haga las veces de cuerpo central de la araña. Introduce con cuidado cuatro trozos de regaliz a cada lado, hundiéndolos ligeramente en la crema o fijándolos con una pizca de chocolate tibio para que no se muevan. Pega un par de ojos de azúcar en la parte delantera del bombón usando una gotita mínima de chocolate fundido como si fuera pegamento comestible. Deja reposar la bandeja en la nevera durante unos veinte minutos para que el chocolate solidifique por completo y la estructura quede firme antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que estas arañas queden impecables está en la temperatura del chocolate al fundirlo. Si te pasas de calor, perderá el brillo y se volverá quebradizo al enfriar. Otro punto clave es cortar las patas de regaliz con un cuchillo bien afilado para que los extremos queden limpios y encajen con gracia a los lados del cuerpo sin romper la galleta base.

Si prefieres simplificar el proceso o te apetece usar el robot de cocina para preparar la base desde cero, te vendrá genial consultar esta receta de galletas de Halloween en Thermomix, donde el proceso de mezclado es rapidísimo.

Variantes de la receta

La base admite tantas modificaciones como exija la despensa del día. Puedes cambiar las galletas tradicionales por unas galletas Oreo de Halloween que ya vienen decoradas con motivos terroríficos y aportan un contraste de sabor brutal gracias a su crema interior. Si algún miembro de la familia no consume chocolate negro, un baño de cobertura de chocolate blanco te permitirá crear una especie de arañas fantasma muy originales y llamativas en la mesa.

Con qué acompañar galletas araña de Halloween

Un vaso de leche fría o un chocolate caliente especiado con un toque de canela son compañeros ideales para contrarrestar el dulzor del chocolate y los bombones. En una merienda temática, quedan perfectas rodeadas de fruta cortada con formas extrañas o acompañadas de un zumo rojo de frutos rojos que simule pociones mágicas.

Cómo conservar galletas araña de Halloween

Guárdalas en un recipiente hermético de lata o cristal en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor para que el chocolate no se ablande. Se mantienen en perfecto estado durante tres o cuatro días, aunque el regaliz puede perder algo de flexibilidad si pasan demasiadas horas en el frigorífico.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 12 unidades

Información nutricional: 180 kcal por galleta

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Merienda / Postre infantil