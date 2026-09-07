Lombarda rehogada: receta fácil, saludable y muy sabrosa

Hay verduras que cargan con la tradición de ser aburridas o de apestar la cocina entera cuando se acercan al fuego. La lombarda suele sufrir ese castigo inmerecido, relegada muchas veces a un plato triste de Nochebuena que nadie termina de comer con ganas. Sin embargo, cuando se trata con el mimo adecuado y se rehoga con los ingredientes idóneos, esta col de color morado intenso se transforma por completo, desplegando una textura tierna y un sabor profundo que nada tiene que envidiar a otras preparaciones más celebradas.

Si disfrutas sacándole partido a las hortalizas de temporada con platos tan agradecidos como unas alcachofas rehogadas o unas reconfortantes judías verdes rehogadas con ajo y huevo, esta receta directa a la sartén te va a encantar.

Ingredientes

Medio kilo de col lombarda fresca

2 dientes de ajo medianos

1 cebolla pequeña

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un chorrito pequeño de vinagre de manzana

Sal marina al gusto

Una pizca de pimienta negra molida

Opcional: un puñado de pasas o piñones

Cómo hacer lombarda rehogada paso a paso

Quita las hojas duras de la lombarda, corta en cuartos, elimina el tronco central y corta lo demás en tiras finas. Lava las tiras de lombarda con agua fría y escurre bien. Pela los dientes de ajo y haz láminas lo más finas posibles. Pica también en tiras finas (juliana) la cebolla. En una sartén con aceite de oliva a fuego medio ve dorando la cebolla y el ajo. Cuando se vean un poco dorados, agrega la lombarda, sal y pimienta, y sigue rehogando todo. Echa un chorro de vinagre de manzana, baja el fuego y cocina tapado entre 20 y 30 minutos. No dejes de remover de vez en cuando y agregar un chorro de agua si ves que se va a pegar al fondo. En último momento, da un hervor sin la tapa para eliminar el exceso de líquido que haya. Rectifica la sal.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para clavar este plato reside en no descuidar el corte; cuanto más fina sea la juliana, más uniforme resultará la textura al morder. El chorrito de vinagre no es un capricho estético, sino un truco químico infalible que evita que el tono violáceo vire hacia un gris apagado y poco apetecible.

Si buscas explorar más opciones con esta hortaliza, puedes echarle un vistazo a estas recetas saludables de col lombarda, que amplían el repertorio más allá de la sartén tradicional. En la cocina diaria, dominar este tipo de detalles marca la diferencia entre un plato mediocre y uno memorable.

Variantes de la receta

Admitir variaciones en la cocina de aprovechamiento es casi una obligación sabrosa. Hay quien cambia la cebolla por puerro picado fino o añade taquitos de jamón serrano y bacon al sofrito inicial para conseguir un contrapunto salado irresistible que cambia por completo el perfil del plato.

Si prefieres un toque agridulce, incorporar un puñado de pasas remojadas o unos piñones tostados a mitad de cocción aporta una dimensión crujiente y melosa muy interesante.

Con qué acompañar lombarda rehogada

Esta verdura funciona como una guarnición sobresaliente para carnes rojas a la plancha, lomos de cerdo asados o aves de corral. También aguanta perfectamente el tipo como plato principal ligero si se acompaña de un huevo frito con la yema líquida o de unos dados de tofu salteado para quienes siguen una dieta vegetal.

Cómo conservar lombarda rehogada

Guarda el sobrante en un recipiente hermético de cristal una vez que se haya enfriado por completo. En la balda intermedia de la nevera se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días sin perder sus propiedades. A la hora de recalentarla, un toque rápido en la sartén con unas gotas de aceite devuelve la textura original mucho mejor que el microondas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Casera y mediterránea

Tipo de comida: Acompañamiento o plato principal ligero

Calorías totales aproximadas: 240 kcal por ración completa