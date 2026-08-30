Lombarda estofada: receta tradicional fácil y muy sabrosa

Las hojas prietas y crujientes de la col lombarda suelen intimidar en el mercado debido a su intenso color morado y su textura coriácea, pero al pasar por el fuego se transforman por completo. Lejos de ser un ingrediente aburrido reservado para ensaladas invernales, este vegetal brilla con luz propia cuando se cocina a fuego lento, absorbiendo caldos, sofritos y el dulzor sutil de la manzana.

Ingredientes

1 col lombarda mediana (de un kilo aproximadamente)

2 cebollas grandes

2 dientes de ajo

1 manzana reineta o golden

100 gramos de jamón serrano en tacos

Aceite de oliva virgen extra

Un chorro generoso de vino blanco

Sal y pimienta negra molida

Una pizca de pimentón dulce (o picante, al gusto)

Cómo hacer lombarda estofada paso a paso

Limpia la pieza retirando las hojas exteriores más duras y ajadas. Córtala en cuartos, elimina el tronco central fibroso y trocea el resto en juliana fina con un cuchillo bien afilado. Pica las cebollas en brunoise fina y lamina los dientes de ajo. Pela la manzana, descorazónala y córtala en dados medianos que mantengan algo de consistencia durante la cocción. Calienta un fondo generoso de aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio. Añade los tacos de jamón serrano y deja que doren ligeramente para que suelten toda su grasa aromática en el fondo. Incorpora el ajo y la cebolla picada junto a una pizca de sal. Pocha el conjunto lentamente hasta que la cebolla adquiera un tono transparente y meloso, sin llegar a quemarse. Agrega los dados de manzana y sofríelos un par de minutos con el sofrito antes de verter el vino blanco. Deja que el alcohol evapore por completo durante un par de minutos para eliminar cualquier acidez áspera. Añade toda la lombarda troceada a la cazuela. Al principio parecerá que no cabe, pero el volumen se reducirá drásticamente en cuanto el calor comience a ablandar las fibras vegetales. Remueve bien y deja cocinar con la olla o cazuela tapada. En torno a 40 minutos. Rectifica el punto final de sal.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la col quede tierna sin perder su personalidad radica en el tiempo de chup-chup a baja intensidad. Si te apasionan los guisos tradicionales donde la carne adquiere una textura melosa, mira esta receta de carrilleras de cerdo estofadas en olla rápida, un plato de cuchara excepcional. De igual modo, un buen chorro de vinagre de manzana añadido justo antes de tapar la cazuela intensificará el característico tono violáceo del vegetal y aportará un contraste de sabor muy interesante.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización son inmensas según lo que tengas en la despensa. Puedes prescindir del jamón para una versión completamente vegetariana y enriquecer el plato con un puñado de pasas de Corinto y piñones tostados, una combinación clásica que casa de maravilla con el dulzor natural de la verdura.

Si buscas contundencia en los meses más fríos, incorporar un trozo de chorizo o un poco de panceta ahumada transformará el resultado por completo, emulando la riqueza de platos de legumbres tan reconfortantes como unas tradicionales lentejas estofadas olla express.

Con qué acompañar lombarda estofada

Funciona a la perfección como una guarnición de lujo para carnes de caza de pluma o para lomos de cerdo asados al horno. Si te gusta la carne de caza mira esta receta de paloma. También queda muy bien como plato único ligero acompañado de unas patatas cocidas o simplemente con una rebanada de pan de pueblo para rebañar los jugos.

Cómo conservar lombarda estofada

Guarda el cocinado en un recipiente hermético de vidrio una vez que haya perdido todo el calor. En la zona más fría de la nevera se mantendrá en perfectas condiciones durante cuatro o cinco días, e incluso gana matices con el reposo de un día para otro. Admite la congelación sin problemas, aunque al descongelar es posible que suelte algo más de líquido que deberás evaporar al recalentar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 50 minutos de cocción)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal o guarnición

Información nutricional (por porción): Aproximadamente 210 kilocalorías, aportando una gran cantidad de fibra dietética, vitamina C, potasio y antioxidantes naturales gracias al pigmento de la col.