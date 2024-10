La tarta de manzana y canela más rápida que jamás probarás: lista en minutos

Esta puede ser una de las recetas de tarta de manzana y canela más rápida que se puede hacer sin que por ello pierda todo el gusto, sabor y aroma que caracteriza este excepcional postre. Solo hay que cortar las manzanas en rebanadas finas, impregnarlas con una mezcla elaborada con harina, mantequilla, azúcar, huevo y canela, entre otros ingredientes, y hornear durante unos 30 minutos. En total, una tarta deliciosa que se puede hacer en menos de una hora.

Aunque suele asociarse con Estados Unidos o con Alemania, aparentemente la tarta de manzana se habría originado en Inglaterra, que es donde se encuentran los testimonios más antiguos que mencionan este postre. La primera receta de tartys in applis aparece en un libro publicado en 1390 por los cocineros de Ricardo II de Inglaterra, The Forme of Cury, y habrían sido los ingleses, en sus tours bélicos por el continente, los que habrían popularizado la receta en Francia y Países Bajos, de donde pasaría al resto de Europa y a América del Norte. En las colonias norteamericanas este postre ya era sumamente popular en el siglo XVII.

Ingredientes:

150 gramos de azúcar

100 gramos de harina de pastelería

2 manzanas

2 huevos

4 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de canela

Azúcar glas

Ralladura de la piel de 1 limón

1 pizca de sal

Cómo preparar la tarta de manzana y canela más rápida:

Cascar los huevos en un bol y agregar la mantequilla, el azúcar, la esencia de vainilla, ½ cucharadita de canela y una pizca de sal. Mezclar y agregar por último la harina, uniendo todo hasta obtener una especie de crema. Tiene que ser bien homogénea y no tener grumos. Cortar las manzanas en lonchas lo más finamente posible. Se puede hacer también con una mandolina y también con un cuchillo bien afilado. Engrasar y enharinar un molde, agregar una capa de la crema, seguida por otra de rodajas de manzanas, y terminar cubriendo las manzanas con otra capa de crema. Otra forma de hacerlo es reunir las manzanas con la crema y mezclar todo antes de traspasar al molde. Espolvorear por encima con la canela restante y azúcar glas y hornear a 180° entre 25 y 30 minutos. Sabremos cuándo está cocinado al introducir en el centro una brocheta. Tiene que salir limpia y seca.

Información nutricional: 214 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres

Prepara esta receta de tarta de manzana y canela más rápida, para que disfrutes pronto de la que es posiblemente el postre más emblemático, querido y conocido de Europa y América del Norte. La puedes acompañar con una buena cucharada de helado de vainilla, que queda estupenda, sobre todo cuando está recién hecha y todavía tibia.

Esta delicia de tarta gusta a todo el mundo. Si te ha parecido interesante la receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos, en foros y en redes sociales.