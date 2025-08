Recetas con queso cottage: ligeras, rápidas y nutritivas

Cuando buscamos algo rápido, saludable y que realmente me deje satisfecha, el queso cottage suele ser una de las opciones favoritas. Es de esos ingredientes que quizás pasan desapercibidos en la nevera, pero que, con un poco de creatividad, pueden transformar cualquier comida. Además, es súper versátil: va bien tanto en platos dulces como salados, y en cinco minutos tienes algo rico y nutritivo en el plato.

Si todavía no lo has probado, o si lo tienes ahí y no sabes muy bien qué hacer con él, aquí te compartimos algunas ideas sencillas para preparar en casa.

Qué es el queso cottage y cómo prepararlo

El queso cottage es un queso fresco, de textura granulada y sabor suave. Lo que más me gusta es que es bajo en grasa pero alto en proteínas, así que es ideal si estás buscando algo ligero sin sacrificar valor nutricional.

Lo puedes comprar en cualquier supermercado, pero también es muy fácil de hacer en casa. Solo necesitas leche, vinagre o zumo de limón, y un poco de paciencia. Calientas la leche, añades el ácido para que se corte, lo dejas reposar y luego cuelas el suero. ¡Y listo! Te aseguro que sabe incluso mejor que el que venden.

Las 5 mejores recetas con queso cottage

Tostadas integrales con queso cottage y aguacate

Una de las combinaciones favoritas para el desayuno o una cena rápida. Tostas pan integral, untas el queso cottage, colocas rodajas de aguacate encima y terminas con un chorrito de limón, sal, pimienta y, si tienes, unas semillas de chía o sésamo. Simple, pero delicioso.

Ensalada de tomate cherry, pepino y queso cottage

Ideal para esos días calurosos en los que no apetece cocinar mucho. Solo corta tomate cherry, pepino y los mezclo con el queso cottage. Añade aceite de oliva, un poco de sal, pimienta y albahaca fresca. Puedes añadir unas aceitunas negras, y queda genial.

Tortitas de avena y queso cottage

Perfectas para el desayuno del fin de semana. Mezcla media taza de avena, media de queso cottage, un huevo, canela y un toque de vainilla. Pásalo por la batidora y cocina pequeñas porciones en la sartén. Quedan esponjosas y con un sabor suave. Acompáñalas con fruta o un poco de sirope si te apetece.

Wraps de pollo a la plancha con queso cottage

Si te sobra pollo, esta es una forma genial de aprovecharlo. Calienta una tortilla, pon tiras de pollo, hojas verdes (como espinaca o rúcula), una cucharada de queso cottage y algo de mostaza o hummus. Lo enrollas y ¡listo! Es una comida completa que puedes llevar al trabajo.

Queso cottage con frutas rojas y miel

No puede faltar un toque dulce. En un bol, pon queso cottage, frutos rojos (como frambuesas, arándanos o fresas) y un chorrito de miel. Puedes agregar nueces o granola por encima. Es un desayuno rápido favorito o un postre sin culpa.

Consejos extra para cocinar con queso cottage

Si lo quieres más espeso, puedes escurrirlo un poco más.

Va genial con hierbas frescas como el cebollino o el eneldo. A mí me gusta añadirle un poco de orégano seco también.

No tengas miedo de experimentar: lo puedes usar como base de rellenos, para hacer salsas o incluso para sustituir otros quesos más calóricos en tus recetas.

Eso sí, como es un queso fresco, consúmelo pronto una vez abierto.

El queso cottage es uno de esos ingredientes que te salvan la vida cuando no tienes tiempo, pero aún quieres comer bien. Lo mejor de todo es que no necesitas ser chef para prepararlo. Con un poco de creatividad, se adapta a casi cualquier comida del día. Dale una oportunidad y verás cómo termina siendo un básico en tu cocina también.