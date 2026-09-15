Coles de Bruselas Thermomix: receta sabrosa para sacarles todo el partido

Conseguir que las coles de Bruselas dejen de ser ese plato odiado de la infancia requiere cambiar por completo el enfoque de cocinado. Hervirlas sin control suele dejar un amargor desagradable y una textura blanda que echa para atrás al más pintado. Delegar el proceso en la Thermomix permite controlar los tiempos de cocción al milímetro, logrando mantener el color verde brillante y una textura tierna pero firme. Al final, un buen sofrito y un toque de calor en su punto justo transforman estas pequeñas joyas de la huerta en un acompañamiento gourmet irresistible.

Ingredientes

600 g de coles de Bruselas frescas y limpias

1 cebolla mediana picada fina

100 g de jamón serrano en taquitos pequeños

50 ml de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo laminados

500 ml de agua para el vapor

1 pizca de sal y pimienta negra molida al gusto

1 chorrito de vino blanco (opcional)

Cómo hacer coles de Bruselas Thermomix paso a paso

Limpiar las coles retirando las hojas externas más feas y haciendo un pequeño corte en cruz en la base del tronco para que se cocinen de manera uniforme. Verter el agua en el vaso de la Thermomix, colocar las coles en el recipiente Varoma, situarlo en su posición y programar 20 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Retirar el accesorio Varoma con cuidado de no quemarse con el vapor y vaciar el agua restante del vaso. Introducir en el vaso limpio el aceite de oliva, los ajos laminados y la cebolla, programando 5 minutos a 120 grados y velocidad 1 para dorar el sofrito. Añadir los taquitos de jamón serrano y el chorrito de vino blanco, programando 3 minutos a temperatura Varoma, giro inverso y velocidad cuchara. Incorporar las coles de Bruselas ya cocidas al vapor junto con la sal y la pimienta, programando 4 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara para que se integren todos los sabores.

Trucos para que salga perfecto

El corte en cruz en la base del tallo resulta fundamental para que el calor penetre bien en el corazón de la verdura sin deshacer las hojas externas. Desechar aquellas piezas que presenten manchas amarillas o textura blanda antes de empezar asegura un resultado visualmente impecable en la mesa. Si se busca potenciar un matiz ligeramente tostado, se puede verter el contenido final en una sartén caliente durante un par de minutos antes de servir.

Variantes de la receta

Cuando apetece explorar texturas diferentes aprovechando este vegetal, las opciones culinarias se multiplican de forma excelente en la cocina diaria. Una alternativa deliciosa para los días festivos consiste en bañar las coles con una bechamel ligera y queso fundente siguiendo los pasos de unas clásicas coles de bruselas gratinadas que encantan a los más pequeños de la casa.

Quienes busquen un acabado crujiente y caramelizado por fuera pueden adaptar la cocción previa pasándolas directamente al calor seco de una coles de bruselas al horno con especias y frutos secos. Otra opción sumamente ligera y aromática consiste en prepararlas simplemente fundiendo mantequilla y hierbas frescas siguiendo una receta de coles de bruselas al vapor perfecta para cenas detox.

Con qué acompañar coles de Bruselas Thermomix

Unas patatas asadas al romero forman el lecho perfecto para servir este plato como guarnición principal de carnes rojas a la plancha. El pan de hogaza tostado también resulta ideal para aprovechar los jugos del sofrito de jamón y aceite de oliva. Como toque final, unas almendras tostadas picadas por encima aportan un contraste crujiente muy interesante en boca.

Cómo conservar coles de Bruselas Thermomix

Este plato aguanta perfectamente en el frigorífico durante dos o tres días dentro de un recipiente hermético de cristal sin perder sus propiedades. Se puede recalentar con un golpe rápido de sartén o directamente en el microondas a potencia media. No se recomienda su congelación directa, ya que la verdura pierde su textura firme característica al descongelarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Casera y saludable

Tipo de comida: Guarnición o plato principal ligero

Calorías totales aproximadas: 180 kcal por ración