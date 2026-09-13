La pechuga de pollo no quedará dura ni seca si se hace esto mientras se fríe

La pechuga es una de las partes del pollo más versátiles y nutritivas. Rica en proteínas y con un bajo contenido en grasas, es un ingrediente perfecto para ensaladas, arroces, pastas y salteados. Sin embargo, precisamente por tratarse de una carne magra y con un sabor bastante suave, es fundamental saber cómo cocinarla correctamente para conseguir que quede tierna, jugosa y sabrosa.

Los cocineros recomiendan cortar los filetes de pollo aproximadamente del grosor de un dedo para que la carne se cocine de manera homogénea. Antes de llevarlos a la plancha, se pueden pintar con un poco con aceite y añadir también una pequeña cantidad a la sartén. En cuanto a la sal, lo ideal es sazonar la carne antes de cocinarla, de manera que pueda penetrar mejor en los tejidos y aportar sabor desde el interior.

El truco definitivo para que la pechuga de pollo no quede seca

La pechuga tiene muy poca grasa en comparación con otras partes del pollo. Por eso, cuando se cocina durante demasiado tiempo o a fuego fuerte, pierde rápidamente parte del agua que contiene en su interior. El resultado puede ser una carne aparentemente bien hecha por fuera, pero seca y dura al cortarla.

Para evitarlo, lo primero es calentar la sartén con un poco de aceite y cocinar la pechuga a fuego medio-alto para que se dore por ambos lados. Una vez que la pechuga esté dorada, los chefs recomiendan apartar la sartén del fuego, esperar unos segundos y añadir un chorrito de agua. Luego, se tapa y se vuelve a poner al fuego.

Al entrar en contacto con la sartén caliente, el agua genera vapor, que queda atrapado bajo la tapa y crea un ambiente húmedo alrededor de la carne para que termine de cocinarse. El objetivo no es hervir el pollo ni convertir la sartén en una especie de guiso, sino evitar que la parte exterior quede demasiado hecha mientras el interior todavía está crudo

Otro aspecto fundamental es no estar dándole vueltas constantemente a la pechuga de pollo. Lo ideal es dejar que se dore bien por un lado, darle la vuelta y terminar la cocción de forma controlada. Si se pincha continuamente con un tenedor, además, se pueden perder parte de los jugos. Es preferible utilizar unas pinzas o una espátula.

Pechuga de pollo con salsa cremosa

#polloensalsa #recetafacil #cocinaentiktok #pollo ♬ Relaxed (Sped Up) – MC Mablo Dos Paredões @poesiadefogon Tienes que probar este pollo en salsa… 🍗 Si buscáis una receta de pollo, muy jugoso y con una salsa para mojar media barra de pan, tenéis que probar este plato. Se trata de mi versión del clásico “marry me chicken”… ¡espero que os guste! 📝 INGREDIENTES (2 personas): ▪️600g de pechuga de pollo ▪️1 cdta pimentón dulce ▪️1 dcta ajo en polvo ▪️1 cebolla ▪️3 dientes de ajo ▪️2 cdta de tomate concentrado ▪️1/2 cdta cayena en polvo ▪️4 tomates secos en aceite ▪️50g de parmesano rallado ▪️300ml de caldo de pollo ▪️200ml de nata para cocinar ▪️Albahaca picada (al gusto) ▪️Sal y pimienta negra al gusto ▪️Aceite de oliva 👨🏻‍🍳 ELABORACIÓN: 1️⃣ Empezamos salpimentando la pechuga de pollo. Adobamos con el ajo en polvo, el pimentón y un buen chorro de aceite de oliva. Reposamos durante un par de horas en frigorífico (sino tenéis tiempo, dejadla al menos 30 minutos). 2️⃣ En una cazuela doramos las pechugas de pollo, a fuego fuerte y por ambos lados. Retiramos y reservamos. Agregamos algo más de aceite (solo en caso de ser necesario) y rehogamos a fuego medio la cebolla y el ajo finamente picados, hasta que ablanden. 3️⃣ Agregamos el tomate concentrado y la cayena en copos, le damos un par de vueltas e incorporamos el caldo de pollo. Hervimos un par de minutos y trituramos hasta que el líquido quede liso y sin grumos. 4️⃣ Reincorporamos a la olla, agregamos la nata para cocinar, los tomates secos finamente picados y el parmesano rallado. Hervimos la salsa para que reduzca y empiece a tomar cuerpo. Cuando se acerque a la textura que buscamos, reincorporamos el pollo y la albahaca picada. Hervimos unos 3 minutos a fuego suave y… ¡a disfrutar! ⚠️ Si la salsa queda demasiado espesa, bastará con agregar algo de caldo de pollo para aligerarla y darle otro hervor. . . . . #cocinatradicional

Para preparar esta receta, comienza salpimentando las pechugas de pollo y adobándolas con ajo en polvo, pimentón dulce y un buen chorro de aceite de oliva. Déjalas reposar en el frigorífico durante un par de horas o, si no tienes tiempo, al menos treinta minutos. Después, dóralas en una cazuela a fuego fuerte por ambos lados y resérvalas. En la misma cazuela, sofríe la cebolla y los ajos picados hasta que estén tiernos. Añade el tomate concentrado y la cayena, remueve e incorpora el caldo de pollo. Deja hervir durante un par de minutos y tritura hasta obtener una salsa fina.

Vuelve a colocar la salsa en la cazuela y añade la nata para cocinar, los tomates secos picados y el parmesano rallado. Cocina a fuego medio para que la salsa reduzca y espese. Cuando alcance la textura deseada, incorpora de nuevo las pechugas y añade la albahaca picada. Cocina todo junto durante unos tres minutos a fuego suave y sirve inmediatamente. Si la salsa queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de caldo de pollo y darle un último hervor.